Alexander Huhn zieht es zum FC Verden 04

Verden – Fußball-Landesligist FC Verden 04 vermeldet den ersten Neuzugang für die Rückrunde. Wie Nicolas Brunken, sportlicher Leiter des FC, bekannt gab, hat Alexander Huhn vom Ligarivalen BW Bornreihe seinen Pass beim Team von Frank Neubarth abgegeben.

„Alex hat in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen aus unserer Mannschaft schon zusammen gespielt. Und nach unserer Partie in Bornreihe hat es dann Gespräche gegeben. Außerdem ist er mit seiner aktuellen Situation unzufrieden, da er zuletzt nicht so oft zum Einsatz gekommen ist. Das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt“, freut sich Brunken über die Zusage des 31-jährigen Routiniers. „In unserer Hintermannschaft stehen doch einige sehr junge Spieler. Da wird uns Alex mit seiner Erfahrung also sicher weiterhelfen“, weiß Brunken um die Qualitäten des Innenverteidigers, der in der Vergangenheit auch schon für den TSV Ottersberg und den TB Uphusen in der Oberliga gespielt hat. kc