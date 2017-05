Alexa Stais überzeugt beim Derbymeeting in Klein Flottbek

Verden - Im Rahmen des Derbymeetings in Hamburg Klein Flottbek belegte die 22-jährige Südafrikanerin Alexa Stais, die für den Turnierstall von Hilmar Meyer (Morsum) startet, im Speed Derby, einer Zeitspringprüfung mit Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,40 Meter, auf der neunjährigen Stute Mandarina in 97,48 Sekunden den zweiten Platz. Sie musste sich nur dem 35-jährigen Ex-Derbysieger Gilbert Tillmann (Grevenboich) auf Positana (94,06) geschlagen geben.

In einer anderen Springprüfung, dem Youngster Cup, wurde Alexa Stais auf dem achtjährigen Hannoveraner Chacco Top nach einem strafpunktfreien Ritt in 60,33 Sekunden Achte. Vor ihr platziert waren solche Cracks wie Christian Kukuk, Philipp Weishaupt, Felix Haßmann oder Johannes Ehning.

Premiere für Stais und Dubsky beim Deutschen Derby

Zweimal weit vorne platziert war in Hamburg auch der Thedinghauser Markus Beerbaum (RV Aller-Weser). In einer internationalen Springprüfung mit Stechen und Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,50 Meter wurde Beerbaum auf dem elfjährigen Schimmel Comanche (0/42,64) nach Stechen Vierter. Gewonnen wurde diese Prüfung vom Irländer Ross Mulholland auf Callisto (0/41,15). In einem weiteren Springen mit Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,40 Meter belegte Markus Beerbaum auf der neunjährigen Hannoveraner Stute Charmed (0/74,78) Rang vier. In diesem Springen war auch der 40-jährige Waller Stephan Dubsky (RV Aller-Weser) am Start, der auf dem neunjährigen Hannoveraner Wallach Palm Beach (0/77,81) Sechster wurde.

Im Finale des Eggersmann Junior Cups startete die junge Döhlbergerin Marie Baumgart (RV Aller-Weser). Sie verpasste auf der 14-jährigen Stute Miss Lyckad mit einem Abwurf nur knapp das Stechen und wurde am Ende Siebte. Sowohl Stephan Dubsky auf Palm Beach, als auch Alexa Stais auf Bjerglunds Cuba waren in Hamburg erstmals im mit insgesamt 120.000 Euro dotierten Deutschen Derby am Start. In der vielleicht schwersten Springprüfung der Welt über 1250 Meter und 26 Sprünge kamen beide mit jeweils 20 Fehlerpunkten ins Ziel, was am Ende Platz 23 beziehungsweise 24 bedeutete. Allein diesen schweren Parcours zu beenden, war für Stephan Dubsky und Alexa Stais schon ein großer Erfolg.

jho