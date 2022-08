Alexa Stais holt internationalen Sieg in Lastrup

Oliver Ross siegte mit Otto de la Roche. Archi © Wächter

Alexa Stais zeigte sich auch beim CSI in Lastrup in Topform. Im Sattel des neunjährigen niederländischen Warmbluts I’m blue (Den Ham Blue x MV Warrant) schnappte sich die 26-Jährige in Klein Roscharden den Sieg im CSI1*, einem internationalen Springen mit Stechen.

Verden - Schon im ersten Durchlauf zeigten die beiden eine fehlerfreie Performance und brachten sich damit in Lauerstellung auf den Sieg. Im Stechen blieben dann nur drei Paare ohne Anwurf. Doch Alexa Stais und I‘m blue verwiesen die Konkurrenz mit wenigen Hundertstelsekunden auf die Plätze. In der Youngster-Tour für siebenjährige Pferde, einem CSIYH1*, freute sich die Thedinghauserin außerdem noch mit Bayado über Platz fünf.

Auch Oliver Ross triumphiert

Auch Oliver Ross punktete in Lastrup auf der internationalen Bühne. Er setzte sich mit seinem Otto de la Roche, einem sechsjährigen Hannoveraner Hengst von Orlando, in der Youngster-Tour, einem CSIYH1* (Zwei-Phasen-Springen für sechsjährige Pferde), gegen kopfstarke Konkurrenz durch. Auch dieses Duo behielt die Nerven und meisterte den Parcours in beiden Umläufen fehlerfrei und wurde am Ende mit der schnellsten Zeit gestoppt.

Beim Turnier des Reitclub General Rosenberg in Schwanewede sicherte sich Maja Schnakenberg (RV Hülsen-Aller) die nächste Platzierung auf Topniveau. In der S*-Dressur belegte sie mit Snapchat Platz und mit Fürst Furioso Platz drei. In der Dressurreiterprüfung der Klasse L* holte ihre Vereinskollegin Greta Deckert auf Sweet Chocolate Platz zwei. Thies Baumgart (auch RV Aller-Weser) wurde mit Dancefloor Dritter.

Philine Otten in Schwanewede vorn

Auftrumpfen konnte Philine Otten aus Fischerhude, die mit ihrem Pony Dr. Best (von Dating) mit der starken Note von 8,8 diese Prüfung gewann. Für die RG Klein Hollen war Carina Masanek erfolgreich, die auf dem Rücken von dem zehnjährigen Saphir (Strahlemann x MV L’Ami) mit einer 7,6 die A**-Dressur für sich entschied. Kathrin Dittmer punktete außerdem ebenfalls für den RV Aller-Weser, sie holte mit Samanna, einer vierjährigen Hannoveraner Stute von Secret, mit der Note 8,4 den Sieg in der Dressurpferdeprüfung auf A-Level.

In der L*-Dressur wurde Heide Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) mit Lady Crusader Dritte. Außerdem holte Swana Wölke (RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden) mit Indian Summer Rang zwei in einem Springreiterwettbewerb. Die Springprüfung mit steigenden Anforderungen in der Kl. E beendete ihre Vereinskollegin Christine Mahncken auf Nika als Dritte. Im Stilspringen der Klasse L belegte Brianna Beerbaum (RV Aller-Weser) mit Lily of the Valley Platz zwei. Zudem sicherte sie sich im A*-Springen mit Idealzeit auf Wizard of Oz ebenfalls den Ehrenrang. Mailin Quast (RV Aller-Weser) und Dexter schnappten sich noch Platz drei in der Springpferdeprüfung der Klasse A**.

In Tangstedt/Pinneberg gewann Isalie Baumgart für den RV Aller-Weser mit dem 14-jährigen Nugget (Nikidam de Chateau x MV Sibon) ein Springen mit steigenden Anforderungen auf L-Niveau. Sie schnappte sich diesen Treffer mit mehr als drei Sekunden Vorsprung. Ihre Schwester Amelie Baumgart war im Stilspringen der Klasse A** auf Come Back, einer sechsjährigen Stute von Comilfo Plus erfolgreich. Das Paar erhielt eine Wertnote von 8,40. Außerdem belegte Amelie Baumgart (RV Aller-Weser) im Stilspringen der Klasse M* mit Argentino Platz fünf. Sie erhielt eine Wertnote von 8,2. kk