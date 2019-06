Alexa Stais gewinnt in Nienburg

Verden – Beim Reitturnier des RV Beverstedt und beim Nienburger Reiterfest gab es am Wochenende Siege und Platzierungen für Aktive aus dem Kreis Verden. Knapp eine Woche nach ihrem Triumph in Balve stieg die Deutsche Meisterin der Springreiterinnen Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) wieder in den Sattel und belegte in Beverstedt in einer Springpferdeprüfung Kl. M* mit ihren Nachwuchspferden Talento DG (8,00) und Sindbad Dree Boeken (7,80) die Plätze zwei und vier.

Gewonnen wurde diese Springpferdeprüfung Kl. M* von Claes Lendrop (RC Bremerhaven) auf der sechsjährigen Stute Gracia (8,20). Zweiter und Vierter wurde mit den gleichen Noten wie Julie Mynou Diederichsmeier der Oytener Tobias Bremermann auf Sidney Sam B (8,00) und Suzan B (7,80). In einer Dressurprüfung Kl. M* zeigte sich Alena Meyer (RV Graf von Schmettow) zwei Wochen vor dem Lohberg-Turnier auf dem 15-jährigen Fuchswallach Werder von ihrer besten Seite und wurde mit 652,50 Punkten Zweite hinter Kristina Felicitas Kutter (RV Fredenbeck) auf PK Happy Hippo (674,50).

Beim Nienburger Reiterfest präsentierte sich die Südafrikanerin Alexa Stais in der seit vielen Wochen gewohnt starken Form. Die für den Ausbildungsstall von Hilmar Meyer (Morsum) reitende 23-Jährige gewann eine Springprüfung Kl. S* auf der neunjährigen Oldenburger Stute Qualle strafpunktfrei in 57,59 Sekunden. Sie lag damit fast sechs Sekunden vor der ehemaligen Deutschen Meisterin Imke Harms (Poggenhagen) auf ihren beiden Pferden Gatsby L (0/63,23) und Simbayo (0/63,39). Platz acht in dieser mit 42 Teilnehmern besetzten schweren Springprüfung belegte Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) auf dem elfjährigen Wallach Catwick (0/69,81). In einer weiteren Springprüfung Kl. S* wurde Alexa Stais auf der siebenjährigen Schimmelstute C’est Paris mit einem Abwurf in 58,96 Sekunden Dritte. Sehr gut hielt sich die Eitzerin Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser), die auf dem achtjährigen Oldenburger Wallach Cubra Libre ebenfalls mit einem Abwurf, aber der etwas langsameren Zeit von 63,50 Sekunden, Fünfte wurde. Noch viel besser lief es für Gabriele Heemsoth und Cuba Libre in einer Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M**, denn hier blieb das Duo in beiden Phasen fehlerfrei und gewann die Prüfung in 35,39 Sekunden vor Imke Harms auf Simbayo (0/37,02).

In einer Ein-Sterne-Springprüfung Kl. M war Alexa Stais in der zweiten Abteilung ebenfalls gut platziert. Sie belegte auf der siebenjährigen Hannoveraner Stute Cascade (0/51,84) den zweiten Platz hinter dem Sieger Thomas Brandt (Winsen) auf Caprise (0/50,29). Zudem wurde sie auf C’est Paris (0/54,56) auch noch Vierte. Eine Abteilung der Springprüfung Kl. M* gewann Julius Meyer (RV Aller-Weser) auf der zwölfjährigen Stute Chaccolina (0/52,63). In der zweiten Abteilung wurde Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) auf Asti (0/51,26) Zweite hinter Juliane Kallis (Wilkenburg) auf Prima Vera (0/50,89). Platz drei ging an Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) auf Cubra Libre (0/54,58) und Achter wurde Philipp Baumgart (RV Aller-Weser) auf Argentino (0/57,66). In einer Springprüfung Kl. L wurde Julius Meyer (RV Aller-Weser) in der ersten Abteilung auf dem Wallach Stakatini (0/53,85) Fünfter und in der zweiten Abteilung der für Sottrum startende Tierarzt des Hannoveraner Verbandes Dr. Frank Reimann auf dem Wallach El Slavador (0/52,70) Vierter. In einer Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen belegten in der ersten und zweiten Abteilung Vivien Hasenklever (RC Hagen-Grinden) auf Just Forever We (0/51,58) und Robie Marie Horning (RV Aller-Weser) auf Spicy Girl (0/51,88) jeweils den vierten Platz.

In einer Dressurprüfung Kl. S* zeigte sich Annika Lührs-Behnke (RV Aller-Weser) gut aufgelegt und erreichte auf der zehnjährigen Hannoveraner Stute Fider Maus mit 65,921 Prozentpunkten den dritten Platz. Sieger wurde Marcus Busch (Holdorf) auf seiner zwölfjährigen Stute Hello Kitty (68,684). Routinier Hannes Baumgart (RV Aller-Weser) stieg in Nienburg in den Dressursattel. Der Döhlberger kam in der Dressurpferdeprüfung Kl. L auf dem fünfjährigen Fuchshengst Quidamm (7,20) auf Rang vier. In der Dressurpferdeprüfung Kl. A wurde Baumgart auf Quidamm (7,50) Fünfter. Diese Prüfung wurde von Sascha Böhnke (Nienburg) auf Slapstick (8,60) vor Anne-Kathrin Pohlmeier (RV Aller-Weser) auf Larkshill Mystique (8,40) gewonnen. In einer Dressurpferdeprüfung Kl. A sattelte Anneke Fryen (RV Aller-Weser) den fünfjährigen Wallach Donatello und kam mit ihm mit der Note 7.20 auf den dritten Rang. jho