Reiten: Alexa Stais feiert Riesen-Triumph in Spanien

Allen Grund zum Strahlen: Alexa Stais aus Thedinghausen gewann auf ihrer Urhelia Lutterbach in Spanien den Grand Prix (CSI3*) von Oliva Nova. © Wächter

Was für ein Erfolg für Alexa Stais und ihre Urhelia Lutterbach! Das Duo aus Thedinghausen gewann in Spanien den Grand Prix (CSI3*) von Oliva Nova. Aber auch auf den hiesigen Turnierplätzen holten die Cracks aus dem Kreis Verden erstklassige Resultate.

Thedinghausen – In der anspruchsvollen Prüfung des Turniers im spanischen Oliva Nova setzte sich die 26-jährige Alexa Stais, die bei Markus und Meredith Michaels-Beerbaum als Bereiterin aktiv ist, gegen mehr als 40 konkurrierende Paare durch. Schon im ersten Umlauf glänzte die gebürtige Südafrikanerin, die für Zypern reitet, mit einem fehlerfreien Durchgang. Gemeinsam mit der 14-jährigen Urhelia Lutterbach dominierte sie dann auch mit der schnellsten Zeit das Stechen.

Cevin Chan gewinnt Dressur in Springe

Doch auch andere Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis konnten sich über Erfolge freuen: Beim großen Oktober-Turnier in Springe holte sich Cevin Chan den Sieg in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Der 33-Jährige, der für den RV Graf von Schmettow reitet, zeigte im Sattel der vierjährigen Hannoveraner Stute Freifrau (Feuertanz x MV Damsey) eine starke Performance, die mit einer Wertnote von 8,0 belohnt wurde. Das Paar setzte sich damit gegen kopfstarke Konkurrenz sicher durch. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit der Entwicklung, die die Stute macht, und freue mich sehr auf die nächsten Herausforderungen“, erklärte Cevin Chan.

Mylene Nagel war in Friedrichshulde am Start und konnte sich dort im Sattel von Look at me zunächst über Rang vier in einem M*-Springen freuen. Mit Stute Makani holte sich außerdem Platz vier auf einem S*-Springen. Ihre Schwester und Vereinskollegin Julie Mynou Diederichsmeier belegte auf M**-Niveau mit Choccoloca Platz drei. Sie platzierte sich ebenfalls in einem Springen der Klasse S*, denn mit Quick and Fly sprang Platz vier heraus.

Julie Mynou Diederichsmeier stark

Im Highlight des Turniers, einem S**-Springen mit Stechen, schrammten Julie Mynou Diederichsmeier und Choccoloca nach zwei fehlerfreien Umläufen haarscharf am Sieg vorbei und holten Platz zwei. Mylene Nagel und Look at me wurden Vierte. Es siegte Mylene Nagels Ehemann, der bekannten Springreiter Carsten-Otto Nagel.

Auch beim Turnier des RV Der Montagsclub in Westergellersen waren die Verdener erfolgreich. Zunächst belegte Stephan Dubsky (RV Aller-Weser) mit Tara Hill Platz drei in einer Springpferdeprüfung der Klasse M*. Seine Vereinskollegin Hedda Roggenbuck startete mit Catwick auf M**-Level – und auch sie konnte sich Rang drei schnappen. Dieses Paar versuchte sich allerdings auch noch ein Level höher und erreichte auch in einem Punktespringen der Klasse S* Platz drei. Brianne Beerbaum (RV Aller-Weser) holte auf Carlucci Platz vier in einem Punktespringen der Klasse M*.

Maja Flemming (RV Graf von Schmettow) belegte in Selsingen auf Sazou Platz zwei in einer Reitpferdeprüfung. In Springe konnte sich abschließend noch Carsten Raschen (RV Aller-Weser) mit Apollo über den vierten Platz in einer Springpferdeprüfung der Klasse L freuen. kk