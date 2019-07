Alexa Stais eilt von Sieg zu Sieg

Verden – Eine Woche vor dem Lohberg-Turnier des RV Graf von Schmettow waren einige Aktive aus dem Kreisreiterverband Verden bei der erstklassig besetzten Veranstaltung in Isernhagen am Start. Dort gab es gleich mehrere Siege für Alexa Stais und sehr gute Platzierungen für Meredith Michaels-Beerbaum, Gabriele Heemsoth, Markus Beerbaum, Harm Lahde und Kathrin Meyer zu Strohen.

Das „Championat von Isernhagen“, eine Zwei-Sterne-Springprüfung Kl. S, wurde zu einem Triumph für die Aktiven aus dem Kreis Verden. Die 23-jährige Südafrikanerin Alexa Stais (Morsum) reitet weiterhin in Überform. Sie siegte auf dem 14-jährigen Oldenburger Wallach Quintato strafpunktfrei in 66,15 Sekunden vor Meredith Michaels-Beerbaum (RV Aller-Weser) auf der neunjährigen Stute La Caramba (0/66,69) und Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf der KWPN-Stute Oak Grove’s Flickering Star (0/67,20). Das überragende Ergebnis komplettierten Tobias Bremermann (Oyten) auf der Stute Vicky (0/69,75) mit Platz vier und nochmals Harm Lahde auf Oak Grove’s Americana (0/69,99) mit Rang fünf. Mit Platz neun musste sich Markus Beerbaum (RV Aller-Weser) auf dem neunjährigen Wallach Carlito’s Way (0/77,67) begnügen.

Auch eine zweite Springprüfung der Kl. S* wurde von Alexa Stais gewonnen. Die Bereiterin am Ausbildungsstall von Hilmar Meyer (Morsum) sicherte sich die Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S auf der achtjährigen Fuchsstute Cremona nach strafpunktfreien Runden im Umlauf und in der zweiten Phase in 31,84 Sekunden vor Felix Haßmann (Lienen) auf SIG Black Panther (0/32,35). Harm Lahde wurde trotz zweier fehlerfreier Runden auf Oak Grove’s Opus Magnum (0/37,75) und Oak Grove’s Moorea (0/37,90) aufgrund der langsamen Zeiten nur Neunter und Elfter. Der dritte Sieg in einer Springprüfung Kl. S* gelang Stais im Stechen auf der neunjährigen Schimmelstute Qualle. Sie siegte im Stechen fehlerfrei in 42,45 Sekunden vor Antonia Neuburg (Wunstorf) auf Diablotin Copine (0/43,54) und Dania Koop (Luhmühlen) auf California (0/45,23). Platz fünf ging an den Oytener Tobias Bremermann auf der 14-jährigen Stute Vienetta (4/43,23).

In einer Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S*** lieferte Markus Beerbaum auf dem KWPN-Wallach Daylight VDL eine starke Vorstellung ab und wurde am Ende nach zwei Nullrunden in 41,14 Sekunden Vierter. Hier gab es einen Doppelsieg für den Deutschen Meister Felix Haaßmann auf Carla (0/37,94) und SIG Chaccinus (0/38,71). Am ersten Turniertag hatte die Eitzerin Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) ihren achtjährigen Wallach Cubra Libre in einer Abteilung der Zwei-Sterne-Springprüfung der Kl. M gesattelt. Das Paar blieb strafpunktfrei in 64,77 Sekunden, was am Ende zu Rang fünf reichte. Der Sieg ging an Dieter Smitz (Schaumburg) auf Liz (0/59,85) vor Lasse Nölting (Isernhagen) auf Carandache (0/61,26) und Felix Haßmann auf Quiwitino WZ (0/62,82). In einer weiteren Zwei-Sterne-Springprüfung Kl. M wurde in der ersten Abteilung Gabriele Heemsoth auf Cubra Libre (0/65,53) Fünfte, Markus Beerbaum auf Chacco’s Lady (0/65,91) Sechster und Harm Lahde auf Oak Grove’s Moorea (0/67,46) Siebter. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung belegte Alexa Stais hinter Felix Haßmann auf Quiwitino WZ (0/63,12) auf den siebenjährigen Stuten Cascada (0/63,18) und C’est Paris (0/64,60) die Plätze zwei und drei. „Meine Pferde sind auch in dieser Prüfung super gesprungen. Es läuft zur Zeit optimal“, freute sich Alexa Stais über die gute Form ihrer Vierbeiner. In einer weiteren Springprüfung Kl. M** wurde die Deutsche Meisterin der Springreiterinnen, Julie Mynou Diederichsmeier, in der zweiten Abteilung auf der elfjährigen Stute Quintana (0/62,36) Vierte und auf dem 13-jährigen Wallach Pius (0/64,13) Sechste. Harm Lahde musste sich hier auf Oak Grove’s Americana (0/64,78) mit Rang sieben begnügen.

Im St. Georg Special bot Kathrin Meyer zu Strohen (RV Aller-Weser) auf der zehnjährigen Hannoveraner Stute Sierra Tiquilla eine sehr gute Leistung. Mit 71,382 Prozentpunkten reichte es zum zweiten Platz hinter der Siegerin Leonie Bramall (Isernhagen) auf dem siebenjährigen Wallach Cricket BD (72,317). Die Dressurpferdeprüfung Kl. M, eine Qualifikation zum Bundeschampionat 2019 des sechsjährigen Deutschen Dressurpferdes, gewann Judith Flach (RV Graf von Schmettow) auf der sechsjährigen Fuchsstute Felicity Romance mit der Wertnote 8,20 vor Malte Kalus (RV Elmlohe-Marschkamp) auf Der Donnerstag und Albert Habermann (RG Schillerslage auf Dexter (beide jeweils 8,00).

Auch der jüngste Reiternachwuchs machte in Isernhagen auf sich aufmerksam, denn Linnea Heemsoth (RV Aller-Weser) gewann auf ihrem Schimmelwallach Linebrok Music Man II einen Reiter-Wettbewerb mit der Wertnote 8,00. jho