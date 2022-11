RSV Verden: Alesja Hafner holt den Vizetitel

Teilen

Starke Ergebnisse fuhren die Rollkunstläuferinnen des RSV Verden beim Wilhelm-Horz-Pokal ein. Alesja Hafner (hinten rechts) ragte mit Platz zwei heraus. © Verein

Mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis für den Rollsportverein Verden geliefert: Alesja Hafner sicherte sich beim Wilhelm-Horz-Pokal, die Landesmeisterschaft der Anfänger, den Vizetitel.

Verden – Auch die weiteren Rollkunstläufer von der Aller zeigten beachtliche Leistungen und wurden mit guten Platzierungen belohnt. In diesem wichtigsten Wettkampf im Kalender, es war ihr zweiter überhaupt, konnte sich die 13-jährige Alesja Hafner gegen 20 andere Läuferinnen ihrer Gruppe behaupten. Die erst sechsjährige Kira Schimpf belegte auf ihrem ersten Wettkampf den elften Platz bei den Minis. Sofia Schimpf konnte sich den siebten Platz bei den Anfängern holen, wo Rose Fosseart 14. wurde.

Weitere starke Platzierungen

Weiter ging es mit Manon Cappe, die sich im Vergleich zu ihrem vorangegangenen Wettkampf ebenfalls verbesserte und den 16. Platz bei den Anfängern Gruppe 2 belegte. In der Gruppe der Freiläufer startete Josephine Struß, die nach fünf Jahren Wettkampfpause den 16. Platz erlief.

Am zweiten Tag belegte Aileen Adoma-Addo den elften Platz der Freiläufergruppe, Diana Hafner wurde 14. in der Gruppe der Anfänger. Mit acht Läuferinnen holte sich der RSV in der Teamwertung überraschend den 21. Platz. Die Trainerinnen Nicole Rode sowie Talissa und Alea Barbato freuen sich über die Verbesserungen der Läuferinnen und besonders über Platz zwei für Alesja Hafner.