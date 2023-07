Reiten: Alena Ellermann und Liam Nagel siegreich

Teilen

Liam Nagel und sein Pony Chanel gewannen in Kirchhatten. Archiv © Wächter

Neben den Landesmeisterschaften in Luhmühlen gab es in Niedersachsen traditionell keine anderen Turniere. In Hamburg konnte aber Alena Ellermann einen tollen Erfolg verbuchen: Die Reiterin vom RC Hagen-Grinden sicherte sich den Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse M*.

Verden - Für die Darbietung auf ihrem 11-jährigen Hannoveraner Wallach St. Cyp (St. Moritz Junior x MV Weltmeyer) erhielt sie von den Richtern 68,384 Prozent. In der S*-Dressur erreichte Elske Marei Pilzner für den RV Graf von Schmettow mit Florisney Platz fünf.

Auf dem Springplatz belegte Julie Mynou Diederichsmeier in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* Rang drei. Gestartet war die Aller-Weser-Vertreterin auf der fünfjährigen Stute Tiffany. Das Paar erhielt eine Wertnote von 8,0. Auf A**-Level konnte sich Julie Mynou Diederichsmeier mit Contina und ebenfalls 8,0 über Platz vier freuen.

Weitere starke Plätze für Kreisreiter

Ihre Schwester Mylene Nagel, ebenfalls für den RV Aller-Weser, stellte in einer Springpferdeprüfung der Klasse L den Hengst Action Hero vor und konnte sich mit der Wertnote 8,10 Platz fünf schnappen. Im Punktespringen der Klasse M* erreichte sie auf Caluna Platz zwei. Nach einem fehlerfreien Ritt fehlten wenigen Zehntelsekunden zum Sieg.

Im Stilspringen der Klasse M* belegten Alejandro Jose de Andres Pozo und Montevideo für den RV Aller-Weser mit Platz fünf einen weiteren guten Ritt hin. Sieglos blieb Familie Nagel aber nicht, denn in Kirchhatten war Sohn Liam siegreich. Er und sein Pony Chanel schnappten sich einen Springreiterwettbewerb mit der vielversprechenden Note von 8,20. Bei den Lopshorn Classic in Lage belegte Cesar Matias Camacho (RV Aller-Weser) in einer Springpferdeprüfung der Klasse L auf Calle Lustig Platz vier. kk