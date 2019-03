Alena Böttjer führt Oyten III zum 27:25-Coup

Oyten – Für einen Paukenschlag sorgten die Damen des Handball-Landesligisten TV Oyten III. In eigener Halle behauptete sich das Team von Trainerin Merle Blumenthal überraschend mit 27:25 (13:11) gegen den favorisierten Tabellendritten TuS Komet Arsten. Zwar rangiert der TVO weiterhin auf dem letzten Platz, doch der Traum vom Klassenerhalt erhielt dadurch neue Nahrung, da der Abstand zum rettenden Ufer weiter verkürzt wurde.

Noch zu Beginn hatte es danach ausgesehen, als sollten die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Schnell legte Arsten ein 3:0 (4.) vor. Doch das kratzte keinesfalls am Selbstbewusstsein des TVO. Im Gegenteil. Mit sieben Buden am Stück zog der Tabellenletzte zunächst mal den Stecker. Nach dem 7:3 (18.) traf die achtfache Alena Böttjer zum 11:7 (22.). Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste zum 17:17 (41.) aus. „Doch ich habe mir nie Sorgen gemacht. Wir haben alle an einem Strang gezogen und uns den Sieg verdient“, befand Blumenthal. Das 23:19 (51.) durch einen Siebenmeter von Helena Marks zeigte schon, wer am Ende die Nase vorn haben sollte. Für die endgültige Entscheidung sorgte Jasmin Johannesmann mit dem 26:22 (57.). „Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Das war eine geschlossene Leistung“, lobte Oytens Trainerin.

Tore TV Oyten III: Böttjer (8), Marks (7/3), Kristen (4), V. Brandt (3), Buschmann (2), Johannesmann (1), Dukat (1), Hemmerich (1). bjl