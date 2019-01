Airich verstärkt Ottersberg

+ Neuzugang David Airich

Ottersberg - Kurz vor Ende der Wechselfrist vermeldete Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg noch einen hochkarätigen Neuzugang. Vom TB Uphusen zieht es David Airich an die Wümme. Zwar hat der 32-Jährige zuletzt „nur“ für die TBU-Reserve in der Kreisliga gespielt, doch davor hat Airich für die Uphuser unter anderem 14 Tore bei 43 Einsätzen in der Oberliga erzielt.