TB Uphusen: Die Revanche gegen TSV Etelsen steht an

Von: Ulf Horst von der Eltz

Geht optimistisch ins Landesliga-Derby: Uphusens Coach Christian Ahlers-Ceglarek fordert gegen Etelsen erneut eine geschlossene Leistung. © von Staden

Das Hinspiel war eine hitzige Sache – nun hat der TB Uphusen die Chance zur Revanche für die 1:3-Niederlage: Im Landesliga-Derby erwartet die Elf von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek am Sonntag (15 Uhr) den TSV Etelsen.

Uphusen – Beide Teams hatten am vergangenen Wochenende spielfrei, stehen also noch nicht so richtig im Saft. Dafür hatten sie zuvor jeweils Siege gefeiert. Und so geht TBU-Coach Ahlers-Ceglarek optimistisch ins Match: „Wenn wir das abrufen, was wir zuletzt geboten haben, können wir das Spiel für uns entscheiden.“

Ahlers-Ceglarek: „Schauen nur auf uns“

Defensive Stabilität, jeder kämpft für den anderen – dass mittlerweile die Rädchen ineinander griefen, gefällt dem Ex-Torwart: „Da hat die Mannschaft eine kollektive Marke gesetzt, die es zu bestätigen gilt.“ Wie nun die Gäste das Match angehen, spielt für „Zecke“ keine Rolle: „Wir schauen nur auf uns.“ Er hat alle Mann an Bord, der Konkurrenzkampf tobt also.

Bei den Gästen kann sich Co-Trainer Tim Meyer noch genau an den erst in den Schlussminuten gesicherten 3:1-Sieg aus der Hinrunde erinnern: „Es gab harte Zweikämpfe im Mittelfeld, darauf richten wir uns wieder ein. Und wir haben Bock aufs nächste Derby. Uphusen ist routiniert und hat sich im Winter noch verstärkt.“

Nur Fredi Bormann fehlt Etelsen

Personell sieht es gut aus bei den Schlossparkkickern, neben den Langzeitverletzten fehlt nur Kurzurlauber Fredi Bormann. Nach seiner Knöchelverletzung hat Nikolas Piel das Training wieder aufgenommen und dürfte in zwei Wochen dem Etelser Kader angehören.