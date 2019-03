Ahlers-Ceglarek hält den Punkt fest – 1:1

Uphusen – Auch gut eine halbe Stunde nach dem Abpfiff wusste Uphusens Fußball-Coach Fabrizio Muzzicato gar nicht, ob er sich nun über den Punkt beim 1:1 (0:0) im Oberliga-Spiel bei Atlas Delmenhorst freuen oder doch eher ärgern sollte, dass die Blau-Weißen wieder einmal eine Führung nicht über die Zeit bringen konnten.

So sorgte Sebastian Kmiec in der 56. Minute zwar für einen knappen Vorsprung nach einem weiten Flankenball von Viktor Pekrul, doch in numerischer Unterzahl, Marco Prießner (68.) sah nach einer Bodenrangelei mit Uphusens Eugen Uschpol Rot, kamen die Hausherren durch den kurz zuvor eingewechselten Ex-Uphuser Marvin Osai nach einem Eckball am zweiten Pfosten stehend zum Ausgleich.

Und hatten in der Nachspielzeit gar das 2:1 auf dem Fuß. Denn nach einem Handspiel vom ebenfalls kurz zuvor erst gekommenen Kerem Sahan im eigenen Strafraum gab es Strafstoß, den aber Keeper Christian Ahlers-Ceglarek gegen Karlis Plendiskis mit Bravour entschärfen konnte (90.+2).

„Ob es nun Fisch oder Fleisch für uns ist, kann ich so kurz nach dem Abpfiff noch gar nicht sagen. Aufgrund der Elfer-Situation könnte man vielleicht sagen, einen Punkt noch gerettet. Doch wenn ich die ganze Partie Revue passieren lasse, dann sind es vielleicht doch eher zwei verlorene Zähler. Denn wir haben es auf einem überraschend gut zu bespielenden Boden doch recht gut gemacht und durch Daniel Throl im ersten Durchgang wohl auch die beste Chance der gesamten Spielzeit besessen, die er aber freistehend ganz knapp am Pfosten vorbeisetzte.

Das Tor nach der Pause hat uns dann noch einmal sichtlich gutgetan. Die Rote Karte dann aber eher weniger. Vielleicht hätte ich da ein anderes Zeichen setzen sollen und danach offensiv tauschen müssen . . . kann sein. Vielleicht hätte die Mannschaft hier einen anderen Impuls gebraucht. Nach dem Ausgleich gingen dann die Köpfe runter, haben wir doch ordentlich gewackelt – und dennoch dann kurz vor dem Schlusspfiff das Siegtor nach dem gehaltenen Strafstoß auf dem Fuß.

Doch Youness Buduar sprang der Ball aussichtsreich einfach zu weit vom Fuß“, ließ TBU-Coach Fabrizio Muzzicato die Partie in einer Kurzfassung noch einmal Revue passieren. Und fügte dann an: „Solange du nicht gewinnst, kannst du auch keinen Befreiungsschlag landen! Was der Punkt wert ist, wird man am Ende der Saison sehen.“

Neben Throl hatte kurz vor der Pause dann auch noch Philipp-Bruno Rockahr (38.) eine gute Möglichkeit, ließ aber auch der Routinier diese liegen.

vst