Ahizi nutzt einen der wenigen Oytener Lichtblicke in Riede

Von: Frank von Staden

Zurück: Lennart Schröder. © Privat

Ein eher mäßiges Bezirksliga-Derby sahen die Zuschauer am Sonntag in Riede zwischen dem gastgebenden Bezirksliga-Kellerkind und dem TV Oyten, der am Ende ein recht schmeichelhaftes 1:0 (1:0) mit auf die Heimreise nehmen durfte.

Riede/Oyten – Wenn beide Trainer nach Spielschluss Worte wie „mäßig“ und „ganz ordentlich“ oder auch „mittelprächtig“ in den Mund nehmen, weiß letztlich jeder, was damit gemeint ist: ein Spiel auf sehr, sehr überschaubarem Niveau. Die, die diese Vokabeln benutzten, waren am Sonntag Riedes Bezirksliga-Spielertrainer Denis Schymiczek und sein Pendant, Oytens Jan Fitschen. Letzter durfte dann wenigstens einen 1:0 (0:0)-Erfolg notieren – und fügte schnell noch an: „Zumindest das Ergebnis hat nach 90 Minuten gestimmt!“

Schymiczek indes haderte mit diesem Ergebnis, „denn es war mehr für uns drin.“ Er dachte da vor allem an die Doppelchance von Luca Johanningmeier und dem kurz zuvor eingewechselten Lennart Schröder, der nach gut einem Jahr nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder für den MTV auflief. So scheiterte Johanningmeier erst am glänzend reagierenden TVO-Keeper Christian Rathjen, den Nachschuss setzte Schröder freistehend überweg (85.). Mehr Hochprozenter fielen „Schy“ aber später auch nicht ein. Einige Halbchancen eben noch – immerhin.

Traf: Arouna Ahizi. © Privat

„Unser 1:0 war dann einer der wenigen vernünftigen Angriffe in diesem Spiel. Das Tor durch Arouna Ahizi war schon ein echter Lichtblick“, meinte da dann Jan Fitschen. Zumindest er hatte dann noch eine weitere Möglichkeit seines Teams im Kopf. Die versiebte Alex Garuba kurz vor Spielende, als er freistehend am Tor vorbeischoss. „Im zweiten Abschnitt hatten wir kaum noch Zugriff aufs Spiel. Die Art und Weise, wie wir uns da präsentiert haben, war überhaupt nicht gut. Damit kann ich nicht zufrieden sein“, so der TVO-Übungsleiter weiter. Schymiczek wollten dann eher sein Team loben: „Wir haben alles reingehauen. Das war okay!“ Na denn.