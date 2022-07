Gerd Adomeits Appell an die Fairness

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Lösungssuche in Sachen zu alter Jugendspieler: Verdens Gerd Adomeit. © von der Eltz

Gerd Adomeit brennt ein Problem unter den Nägeln: Oft musste der U14-Trainer des FC Verden 04 feststellen, dass in gegnerischen Teams Spieler stehen, die körperlich so überlegen sind, dass sie offensichtlich einem älteren Jahrgang angehören müssten. Auf der Suche nach einer Lösung fühlt er sich bisher alleingelassen.

Verden – Dass Flüchtlingskinder in deutschen Fußballvereinen aufgenommen und integriert werden – für Gerd Adomeit, Jugendtrainer beim FC Verden 04, ein unbedingtes Muss: „Gerade in den zuletzt schwierigen Zeiten mit Pandemie und Ukraine-Krieg zeichnen sich DFB und NFV in Barsinghausen in dieser Beziehung durch Integration und Völkerverbindung in vorbildlicher Weise aus. Die Kinder so schnell wie möglich am Spielbetrieb teilhaben zu lassen, ist gut so und muss auch so bleiben.“

Wo Licht ist, ist bekanntlich aber auch Schatten – und da macht der 75-Jährige auf ein aus seiner Sicht besonderes Problem aufmerksam: „Wir stellten immer häufiger fest, dass wir mit unserer U14 in der Bezirksliga auf Gegner trafen, bei denen sich Spieler in ihrer körperlichen Entwicklung enorm abheben. Daraus schließen wir, dass sie wesentlich älter sind, was natürlich mit Fairness nicht mehr viel zu tun hat.“

Gerd Adomeit erlebt ein Hin und Her

Seine Vermutung: Die Kinder werden von den zuständigen Behörden mit dem Geburtsdatum 1. Januar oder 1. Juli des Jahres versehen, in dem sie von den Eltern angemeldet werden – obwohl sie schon ein oder mehrere Jahre vorher geboren worden waren. „Das wurde mir von Vätern auch so erklärt. Und das wird sicherlich so stimmen, denn anders kann ich mir die Unterschiede nicht erklären“, meint Adomeit.

Um eine Lösung dieses Problems herbeizuführen, suchte der langjährige Jugendwart vom Hubertushain Hilfe bei den Verbänden, sah sich allerdings ziemlich alleingelassen. Uwe Norden, Vorsitzender des Bezirks-Jugendausschusses, habe ihn in einem Telefont an den Niedersächsischen Fußballverband verwiesen, an den sich Adomeit dann schriftlich wandte. Als nach rund drei Wochen eine Reaktion ausgeblieben war, rief der Verdener in Barsinghausen an: „Lars Wolf, dort Teamleiter Jugendfußball, sagte mit, er habe mein Anliegen an Norden weitergeschickt.“ Also habe der Verdener ein weiteres Mal bei Uwe Norden angerufen – und hätte sich mit einer überraschenden Aussage konfrontiert gesehen: „Uwe teilte mir lapidar mit, dass nichs auszurichten wäre. Ich sei der einzige aus unserer Staffel gewesen, der sich beschwert hat.“

Als Trainer trage ich schließlich die Verantwortung für meine Spieler. Sie setzen sich in Duellen mit älteren, körperlich deutlich ausgebildeteren Gegnern ja der Verletzungsgefahr aus.

Das wiederum konnte Adomeit nicht verstehen, zumal er vorher mit Trainern anderer Teams gesprochen habe, die es auch ungerecht gefunden hätten, wenn Kinder scheinbar in einem für sie zu jungen Jahrgang spielen. „Bei uns hat sich ein Akteur verletzt, weil er mit der Körperlichkeit eines Gegenspielers aus Cuxhaven nicht klargekommen ist“, so der FC-Coach. Wobei er eins betonte: „Ich möchte da den Cuxhavenern keinen Vorwurf machen. Diese Fälle wird es vermutlich bundesweit geben, sie werden also an der Tagesordnung sein.“ Dennoch sah er sich veranlasst, das Problem publik zu machen: „Als Trainer trage ich schließlich die Verantwortung für meine Spieler. Sie setzen sich in Duellen mit älteren, körperlich deutlich ausgebildeteren Gegnern ja der Verletzungsgefahr aus.“

Eine Lösung hat Adomeit dann auch in seinem Brief nach Barsinghausen vorgeschlagen – eine zahnärztliche Untersuchung: „In meiner über 40-jährigen Trainertätigkeit in Verden habe ich mal erlebt, dass ein Spieler im Kreis nach einer solchen Untersuchung zwei Jahre höher eingestuft wurde. Viele Vereine hatten sich beschwert.“

Zahnärztliche Untersuchung abgelehnt

Adomeit sei allerdings von Verbandsseite unmissverständlich klargemacht worden, dass es so ein Prozedere nicht geben werde. Um ein wenig Brisanz aus der Sache zu nehmen, schlägt der Ex-Soldat nun vor, sich quasi auf halbem Wege zu treffen: „Es wäre schon viel erreicht, wenn solche offensichtlich teils wesentlich ältere Jugendspieler wenigstens um einen Jahrgang höher eingeordnet werden würden.“ Denn Adomeit rechnet vor: „Nimmt man Punkt- und Pokalspiele zusammen, müsste meine U14, die nächste Saison in die U15 geht, bis ins Herrenalter ja 20 Mal gegen Teams mit körperlich so überlegenen Spielern antreten. Ich denke, das ist nicht im Sinne der Fairness.“

Adomeit erwartet von den Verbänden, dass sie in dieser Hinsicht so viel Gleichheit wie möglich herstellen, sieht sich aber irgendwie gegen eine Wand rennen: „In einem Telefonat kam von Lars Wolf die klare Ansage, ich solle da kein Fass aufmachen. Ich möchte mal sehen, wie die Funktionäre als Trainer reagieren würden, wenn ihre Spieler betroffen wären. Auch hoffe ich, dass den Schritt an die Öffentlichkeit Licht ins Dunkel kommt.“

Adomeit hofft auf Bewegung beim Bezirksjugendtag

Der Verdener fühlt sich jedenfalls erleichtert, nach langem Zögern das Thema publik gemacht zu haben: „In erster Linie habe ich es für meine Jungs getan. Aber auch, um mit mir selbst im Reinen zu sein.“ Beim Bezirksjugendtag Ende August in Verden hofft Adomeit endlich auf Bewegung.