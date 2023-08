TSV Thedinghausen wehrt sich gegen Acht-Punkte-Abzug

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wehrt sich gegen den Acht-Punkte-Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls in der Vorsaison: Fußball-Kreisligist TSV Thedinghausen. © Verein

Es wird spannend in Sachen Punktabzug für die Fußballvereine aus dem Kreis Verden: Der TSV Thedinghausen hält den Beschluss des Kreisverbandes für nicht gerechtfertigt und legt schriftlich Rechtsmittel bei dessen Kreissportgericht ein. Der Ausgang dieser gebührenfreien Anhörung ist offen.

Thedinghausen – Eigentlich müssten in der Tabelle der Landesliga die Fußballer des TB Uphusen mit drei Minuszählern dastehen, in der Bezirksliga wären der SVV Hülsen und der TV Oyten trotz ihrer Auftaktsiege normalerweise bei null Punkten. Schließlich hatte der Fußball-Kreis Verden diese Strafe für seine Vereine, die das Schiedsrichtersoll vergangene Saison nicht erfüllt hatten, so beschlossen – im Gegensatz zu den Kreisen Rotenburg und Osterholz. Doch im Tableau ist davon bisher nichts zu sehen. „Ich werde das erst eintragen, wenn die Entscheidung auch Rechtskraft erlangt hat“, erklärt Jürgen Stebani, der Spielausschussvorsitzende des Bezirks Lüneburg am Mittwoch.

Wir halten wir den Beschluss für rechtlich nicht richtig und versuchen es jetzt einfach auf diesem Wege.

So weit ist es noch lange nicht, denn vorerst muss das Kreissportgericht Verden noch tätig werden. Grund: Kreisligist TSV Thedinghausen, der am Wochenende mit der Bürde von acht Minuspunkten starten soll, hat schriftlich Rechtsmittel eingelegt, sodass es zu einer gebührenfreien Anhörung gegen den Verwaltungsentscheid kommt, wie Frank Oetting, Vorsitzender des Sportgerichts auf Nachfrage bestätigt. Ebenso wie Florian Maass, kommissarischer stellvertretender Spartenleiter der Eyter-Kicker: „Wir sehen das als klare Wettbewerbsverzerrung, zumal die Nachbarkreise keinen Gebrauch davon gemacht haben. Das trifft ja auch die höherklassigen Vereine.“

Den Thedinghausern stößt ein weiterer Fakt auf. Maass: „Es handelt sich hier um eine Kannbestimmung, die man daher nicht anwenden muss. Da gibt es dann doch einen Ermessensspielraum, eine andere Entscheidung wäre aus unserer Sicht angezeigt gewesen. Darüber hinaus halten wir den Beschluss für rechtlich nicht richtig und versuchen es jetzt einfach auf diesem Wege.“

Gang vors Bezirkssportgericht nicht ausgeschlossen

Maass kann nicht einschätzen, ob sein Verein vor dem Kreissportgericht Erfolg haben werde und wie lange das Ergebnis auf sich warten lasse. „Wir schauen uns das dann an und werden bei negativem Bescheid gegebenenfalls überlegen, ob wir vors Bezirkssportgericht ziehen.“

„Ich hatte mit mehr Vereinen gerechnet“, sagt Oetting und plant, den Fall in der nächsten Woche zu verhandeln. „Was dabei herauskommt, ist offen“, betont er. Ob es eine Einzelfallentscheidung sein wird oder sich eine präjudizierende Wirkung ableiten lässt, also auch die anderen betroffenen Clubs profitieren würden, sollten Thedinghausen die Punkte nicht abgezogen werden, lässt der Sportgerichts-Boss offen. „Die anderen haben sich ja nicht beschwert“, merkt er nur an.