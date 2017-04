Achmed Turgay steht goldrichtig – 1:0

Hülsen - Von Björn Drinkmann. Vorsprung auf Platz drei auf acht Punkte ausgebaut: Der SVV Hülsen feierte am Sonntag im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga einen 1:0 (1:0)-Erfolg über den TSV Uesen.

„Das war ein Match auf hohem Niveau. Ich bin vor allem mit unserer Leistung im spielerischen und kämpferischen Bereich sehr zufrieden. Einzig die Chancenverwertung hat mir nicht gefallen. Wenn Uesen in der 90. Minute das 1:1 macht, wäre das nach meinem Empfinden zwar nicht gerecht gewesen, aber da fragt dann ja später auch keiner mehr nach“, sagte ein glücklicher Vorwärts-Trainer Ziad Leilo.

Die Gastgeber legten gleich los wie die Feuerwehr. Ahmed Turgay hatte zwei gute Möglichkeiten zur sehr frühen Führung. Mit seinem dritten Torschuss passierte es dann. Jan Twietmeyer spielte einen schönen Pass auf Marcel Meyer. Dessen Schuss konnte Nils Kutsch zwar noch abwehren, aber gegen den Nachschuss von Turgay war auch er machtlos (18.). Im Anschluss waren es erneut Turgay, Twietmeyer und Meyer, die Möglichkeiten hatten, die Führung für den Tabellenführer auszubauen. Doch sie scheiterten zumeist an Torwart Kutsch.

So auch kurz nach der Pause, als Jecky Paloshi die glasklare Torchance auf dem Fuß hatte. Doch erneut war es Kutsch, der seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel hielt. Und was war mit den Uesenern? Sie agierten zumeist mit langen Bällen und kamen so nur ganz selten zu guten Tormöglichkeiten. Die beste dann in der Nachspielzeit: Hier war es dann allerdings der eingewechselte Jannik Janssen, der an Hülsens Torwart Bastian Rosilius, der ansonsten einen ruhigen Nachmittag verbrachte, scheiterte.

„Wir haben in den ersten 20 Minuten gar keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und mussten viele Chancen der Hülsener zulassen. Dann standen wir zwar kompakter, haben aber nur die eine Torchance in der Nachspielzeit rausgespielt. Das ist natürlich zu wenig, um hier etwas mitzunehmen“, so ein enttäuschter Stefan Blasy. Für die Gäste ist aber nicht viel Zeit zum Wundenlecken, denn am Donnerstag geht es im Nachbarschaftsduell zum TSV Achim, während die Hülsener am Sonnabend Schlusslicht TSV Bassen II erwarten.

SVV Hülen: Rosilius - Krause, Nurkovic, Paloshi, Kadah, Bauer (69. Dogru), Turgay, Twietmeyer, A. Leilo, Meyer, Kaya (86. I. Leilo).

TSV Uesen: Kutsch - Blank, Schröder (63. Walbrodt), D. Janssen (87. J. Janssen), Duhn, Dondelinger, Kahraman (90. Reks), Stechow, Schlegel, Kohler, Cordes.