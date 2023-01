SVV Hülsen: Achmed Leilo wechselt zum SV Hönisch

Nach siebeneinhalb Jahres verabschiedet sich Achmed Leilo vom Fußball-Bezirksligisten SVV Hülsen. Der Defensiv-Spezialist wechselt noch vor dem Re-Start aus zeitlichen Gründen in die Kreisliga zum SV Hönisch.

Hönisch – „Ich bin beruflich in der neuen Firma sehr eingespannt. Da kann ich den Aufwand in der Bezirksliga nicht mehr betreiben“, begründete der 30-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung seinen Schritt.

Achmed Leilo: Fokus auf den Beruf

Nachdem er in der Hinrunde schon wenig gespielt hatte, sah der Verdener auch für den Rest der Saison wenig Chancen auf Einsatzzeiten: „Da ich kaum trainieren kann und den Fokus absolut auf den Beruf legen muss, ist die Zeit jetzt reif für den Wechsel.“ Besonders das SVV-Trainerteam Uwe Bischoff/Lars Büsing habe ihn unterstützt und auch ein gewichtiges Wort bei der Erteilung der Freigabe mitgesprochen.

Ziad Leilo freut sich über Verstärkung

In Hönisch wird Leilo mit offenen Armen empfangen. „Ein absoluter Glückstreffer für uns. Achmed wird uns in der Defensive auf der linken Seite oder aber auf der Sechs ungemein verstärken“, so Ziad Leilo, sportlicher Leiter beim Kreisligisten. Und weiter: „Wir freuen uns, dass sich mein Bruder für uns entschieden hat, ohne dass ich mich da eingemischt habe.“ Nun könne das Team von Trainer Waldemar Kammer noch auf den zweiten Platz schielen.