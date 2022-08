RW-Kapitän Faruk Senci belohnt die Aufholjagd beim 3:3 gegen Riede

+ © Hägermann Mit seinem Treffer läutete Emilijan Lundraxhiu (10) die Aufholjagd im Derby gegen Riede ein. © Hägermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zwei komplett unterschiedliche Hälften gab es im Derby zwischen RW Achim und dem MTV Riede. Während die Gäste zunächst ein 3:0 vorlegten, drehten die Achimer nach der Pause auf und kamen noch zum 3:3.

Achim – In der Halbzeitpause des Derbys in der Fußball-Bezirksliga beim 1. FC Rot-Weiß Achim war Frank Lindenberg erst einmal in den Schatten geflüchtet. Trotzdem stand der Fußball-Boss des MTV Riede auch dort weiterhin auf der Sonnenseite. Schließlich führte seine Mannschaft mit 3:0. Dennoch war Lindenberg nicht komplett zufrieden, da einige weitere Chancen vergeben wurden. „Wir dürfen nach dem Wechsel bloß kein frühes Gegentor bekommen. Dann wird es eng“, befürchtete der MTV-Boss. Und tatsächlich. Nachdem die Rot-Weißen auf 1:3 verkürzt hatten, war es ein komplett anderes Spiel, das am Ende mit einem leistungsgerechten 3:3 (0:3) endete.

Riedes Marc Lindenberg trifft doppelt

„Vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt sicher zufrieden gewesen. Aber jetzt empfinde ich ihn als zu wenig. Aber leider haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr den nötigen Zugriff gehabt“, war Riedes Co-Trainer David Schymiczek schon etwas enttäuscht. Verständlich. Schließlich hatte sein Team in der ersten Hälfte alles im Griff gehabt. Extrem bissig in den Zweikämpfen wurde den Achimern kein Platz gelassen. Und das zeigte ordentlich Wirkung bei den Gastgebern, die sich vor allem im Aufbauspiel zu viele einfache Fehler erlaubten. „Da waren wir nicht wirklich auf dem Platz“, kritisierte RW-Trainer Konstantinos Efeoglou. Nach gerade einmal zehn Minuten passte MTV-Kapitän nach einem Ballgewinn auf Maik Stöver und der ließ RW-Torhüter Lukas Schuler mit einem platzierten Schuss keine Chance – 0:1. Den nächsten Ballgewinn nutzte Lindenberg zum 0:2 (19.). Auf der anderen Seite scheiterte Niko Oetting (22.) an der Latte. Erneut Lindenberg erhöhte per Kopfball auf 3:0 (32.). Nach einem missglückten Rückpass scheiterte Egzon Percani aus spitzem Winkel (38.). Wäre der Ball reingegangen – den Achimern wäre der Stecker sicher gezogen gewesen.

RW-Neuzugang Gezim Bullari nach Beleidigung mit Rot vom Platz

„In der zweiten Hälfte habe ich umgestellt und den Jungs klar gemacht, dass wir unsere Chancen noch bekommen, wenn wir ruhig bleiben“, sah Efeoglou seine Mannschaft in der Folge klar überlegen. In der 48. Minute verkürzte Emilijan Lundraxhiu auf 1:3. Nur wenig später hätte Luca Johanningmeier den alten Abstand wieder herstellen können, doch er scheiterte an Schuler. In der 65. Minute war Faruk Senci mit dem 2:3 zur Stelle. Hektik dann in der Schlussphase. Nachdem Riedes Kai Schumacher am eigenen Strafraum mit der Hand unglücklich auf den Ball gefallen war (90.), gab es Strafstoß. Im Zuge der folgenden Diskussionen beleidigte RW-Neuzugang Gezim Bullari sehr zum Ärger von Efeoglou seinen Gegenspieler – Rot. Faruk Senci war es egal, denn er traf vom Punkt zum letztlich nicht unverdienten 3:3-Endstand. Efeoglou: „Ich denke schon, dass das Ergebnis gerecht ist. Aber unsere erste Hälfte war richtig schlecht.“