Achimer Tanzpaar will es weiter wissen

Achim - Zum zweiten Mal in Folge gelang dem Turnierpaar Kirsten Wolff-Seelig und Dr. Karl-Heinz Wolff von der Tanzsportabteilung des TSV Achim der Aufstieg in die nächst höhere Klasse. Nachdem die beiden Leistungstänzer erst im Januar 2017 in die Standard-Senioren III C-Klasse kletterten, stehen sie inzwischen den Herausforderungen der B-Klasse gegenüber.

In zahlreichen Turnieren wie in Kiel, Oberhausen, Hannover, Hamburg und Heiligenhafen, sammelte das Paar 98 Punkte und zwölf Platzierungszähler. Das große Finale kurz vor dem Aufstieg fand dann bei einem der größten Standardturniere Deutschlands mit gut 950 Paaren aller Turnierklassen in Braunlage statt. Allein hier ertanzte das Achimer Duo 50 Punkte in der Altersgruppe Senioren II C und III C. „Mit einer so großen Ausbeute hätten wir im Leben nicht gerechnet“, jubelte Kirsten Wolff-Seelig.

Etwa zweieinhalb Minuten dauert jeweils ein Tanzauftritt pro Runde bei einem Wettkampf, während sich Kirsten Wolff-Seelig und Dr. Karl-Heinz Wolff mit bis zu sechs anderen Paaren gleichzeitig auf dem Parkett befinden. In der höheren Turnierklasse B muss das Paar zudem mit einem fünften Standardtanz, dem Wiener Walzer, neben dem bisherigen Programm, bestehend aus langsamem Walzer, Tango, Slowfox und Quickstep, die Wertungsrichter überzeugen.

Die Winterpause wird dementsprechend zur ausgiebigen Vorbereitung für die anstehenden Turniere genutzt, indem die Choreographien an die höhere Klasse angepasst und intensiv trainiert werden. „Wir sind sehr gespannt, wie es nun weiterlaufen wird und sind immer noch mit sehr viel Spaß und Motivation bei der Sache“, sagt das erfolgreiche Tanzpaar und wird sich dann passend zur neuen Turnierklasse in neuen maßgenschneiderten Tanzoutfits präsentieren.