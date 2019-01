Achimer Simon Mörz hält die Konkurrenz in Schach

In Verden Landestitel der C-Gruppe geholt / Fabian Wetjen als 44. der A-Open bester Allerstädter

+ Zufrieden zeigten sich die Achimer mit ihrem Abschneiden bei der Landesmeisterschaft: Dennis Webner, Dr. Tim Freudenthal, Rolf Brinkmann, Simon Mörz und Hubert Sturm (v.l.).

Verden – Die Niedersächsischen Einzelmeisterschaften im Schach wurden zum wiederholten Male in Verden ausgetragen. Insgesamt 256 Denksportler kämpften in vier verschiedenen Gruppen in sieben Runden um den Titel (Meisterturnier) und um Pokale, Preise sowie Verbesserung ihrer DWZ- Wertungszahlen (A-, B- und C-Open). Das lange umkämpfe Meisterturnier konnte letztendlich Tobias Vöge vom HSK ListerTurm für sich entscheiden. Den Titel bei den ´Damen holte sich Lara Schulze vom SK Lehrte.