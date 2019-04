Achimer Schwimmer trumpfen in Uelzen groß auf

Achim – Vor den Bezirksmeisterschaften in Uelzen hatten die jüngsten Schwimmer des TSV Achim mit ihren Trainern Peter und Petra Wiese ein Wochenend-Trainingslager in Bremerhaven abgehalten. Das sollte sich auszahlen, denn die Achimer Youngster kehrten mit zahlreichen Platzierungen auf dem Podium zurück aus Uelzen.

Fabienne Jolie Oppermann (2009) triumphierte in 42,46 Sekunden über 50m Rücken. Zudem belegte sie über 200m Rücken, 50m Schmetterling und 200m Lagen den zweiten Platz. Erfolgreich waren im Jahrgang 2009 auch Olrik Zantz und Ole Dubrow. Zantz siegte über 100m Brust in 1:57,01 Minuten und Dubrow schlug nach 52,53 Sekunden als Erster übeer 50m Brust an. Leo Kotai (2007) wagte sich auf die längeren Distanzen und wurde dafür belohnt. Über 400m Freistil belegte er den zweiten Platz und über 200m Freistil sicherte er sich Rang drei. Den Titel über 50m Freistil sicherte sich Emil Dietzel in 29,22 Sekunden. Zudem stieg er noch vier weitere Male aufs Podest. Er wurde Zweiter über 100m Freistil und Dritter über 50m Schmetterling, 50m Brust und 200m Lagen.

Josephine Mau (2003) holte sich über 200m Schmetterling in 2:44,94 Minuten nicht nur den ersten Platz in der Jahrgangswertung, sondern auch in der offenen Klasse. Über 100m Schmetterling, 50 und 100m Freistil und 200m Rücken gab es für Mau eine Silbermedaille und über 100m Schmetterling und 200m Freistil Bronze. Chris-Carolin Weiß (2006) schwamm über 200m Rücken auf den Silberrang.

In der offenen Klasse wussten auch die Erwachsenen zu überzeugen. Mira Förster holte sich die Titel über 100m Freistil in 1:02,06 Minuten und 50m Schmetterling in 29,53 Sekunden. Über 100m Schmetterling sicherte sie sich zudem den zweiten Rang. Lena-Karolin Wiese gewann die Goldmedaille über 50m Brust in 35,97 Sekunden und 100m Brust in 1:19,58 Minuten. Mit Anna Lefers stieg eine weitere Achimerin aufs Treppchen. Sie fischte über 50m Freistil in 28,13 Sekunden eine weitere Goldmedaille für den TSV aus dem Becken.