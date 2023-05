Schwimmen: Achimer Mitja Ebeling holt einen Jahrgangs-Nordtitel

Starke Vorstellung: Achims Mitja Ebeling holte einen Titel. © Privat

Erfolgreich bei der Norddeutschen Jahrgangsmeisterschaft: Mitja Ebeling, Schwimmer des TSV Achim, sicherte sich in Braunschweig bei fünf Starts einen Titel und glänzte darüber hinaus mit Top-Zeiten.

Achim – Nur ein Schwimmer des TSV Achim hatte sich für die Norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert. Mitja Ebeling (2007) war in Braunschweig äußerst erfolgreich. Er ging fünfmal an den Start und beendete alle Rennen unter den besten Zehn. Seinen größten Erfolg feierte der Achimer über 50m Freistil. Er wurde Norddeutscher Jahrgangsmeister auf dieser Strecke in der Zeit von 24,76 Sekunden.

Über 100m Freistil unter 55 Sekunden

Über 100m Brust (Platz sechs) verbesserte Mitja Ebeling seinen eigenen Vereinsrekord auf 1:10,33 Minuten. Auf der 100m Freistilstrecke (Platz fünf) konnte der Achimer seine persönliche Bestzeit noch mal auf 54,98 Sekunden verbessern. Weitere Strecken waren 50m Rücken (Platz vier) und 50m Brust (Platz neun).