Achimer Jörn Frerichs schwimmt Bezirksrekord

Viele persönliche und Vereinsrekorde

+ Einen starken Eindruck hinterließen die Schwimmer des TSV Achim beim Hamburger Winterzauber im Dulsbergbad. Sie erzielten persönliche und Vereinsrekorde – Jörn Frerichs sogar einen Bezirksrekord.

Achim - Die Schwimmer des TSV Achim ließen beim Winterzauber im Hamburger Dulsbergbad auf der 50m- Bahn zahlreiche persönliche Bestzeiten purzeln. Jörn Frerichs erzielte über 100m Schmetterling sogar einen Bezirksrekord in Vereinsrekordzeit von 0:56,55 Minuten und belegte damit Platz eins. Ben Seemann überzeugte über 200m Freistil als Sieger und Vereinsrekord in 2:04,06 Minuten.

Auch die anderen Schwimmer standen ihren Kameraden nicht nach. So gab es zahlreiche weitere erste Plätze. Mira Förster siegte über 50m Freistil in 0:28,05 Minuten. Jannek Frerichs schwamm persönliche Bestzeit über 100m Schmetterling in 1:07,65 Minuten. Sein großer Bruder Jörn siegte zusätzlich zu den 100m Schmetterling auch über 50m Freistil in 0:24,62 Minuten. Anna Lefers schwamm zweimal auf Platz eins. Sie siegte über 50m Schmetterling in 0:29,81 Minuten und 50m Rücken in 0:34,29 Minuten. Alexander Schubert verbesserte seine Bestzeit über 100m Brust auf 1:16,65 Minuten.

Ben Seemann schwamm auf fast allen seinen Strecken persönliche Bestzeiten. Zu den 200m Freistil schwamm er noch über 100m Freistil in 0:55,42 Minuten und über 50m Freistil in 0:25,47 Minuten auf den ersten Rang. Auf den Bruststrecken überzeugten Nicholas Tilosen und Lena-Karolin Wiese. Nicholas siegte über 200m in persönlicher Bestzeit von 2:49,73 Minuten. Erste Plätze gab es auch über 50m in 0:33,74 Minuten und 100m in 1:15,33 Minuten. Lena fischte sich über 50m Brust in 0:36,38 Minuten und über 200m Brust in 2:47,70 Minuten den Rang einsaus dem Wasser.

Es waren auch zwei Staffeln gemeldet. Über 4 x 50m Lagen mixed siegten die Achimer in der Besetzung Ben Seemann. Lena Wiese, Jörn Frerichs und Mira Förster in 1:59,00 Minuten. Über 6 x 50m Freistil belegte der TSV Achim Platz zwei in der Besetzung Ben Seemann, Anna Lefers, Jorunn Sofia May, Nils Nagel, Nicholas Tilosen und Mira Förster.

Außer den ersten Siegen gab es weitere Podestplätze. Zweite Ränge erreichten Meike Brandt über 100m Brust und 200m Lagen, Mira Förster über 100m und 50m Brust, Jannek Frerichs über 50m Brust in persönlicher Bestzeit. Weitere zweite Plätze gab es für Jorunn Sofia May über 100m Fresitil und 200m Lagen, Alexander Schubert über 200m Lagen und Ben Seemann über 50m Schmetterling, 50m Rücken und 100m Schmetterling.

Auch dritte Plätze gingen in die Weserstadt – so für Mira Förster über 50m Schmetterling und 200m Lagen, für Jorunn Sofia May über 50m Rücken und mit persönlicher Rekordzeit über 200 Brust. Weitere dritte Plätze erschwammen Jannek Frerichs über 50m Freistil, Nils Nagel über 200m Freistil sowie Alexander Schubert über 50m Schmetterling, wobei auch Alexander auf allen Strecken persönliche Bestzeiten holte.