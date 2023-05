Achimer Golf-Talente fahren zur Deutschen Meisterschaft

Teilen

Die Mädchen des Achimer Golfclubs haben sich mit ihrem ersten Platz für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert, von links: Lia Dierksen, Elena Wichary, Lina Henning, Emma Stuhr, Kettelie Neuhaus und Maya Nitschke. © Verein

Achim – Großer Erfolg für den Achimer Golfclub. Bei den Landesmannschafts-Meisterschaften sicherten sich die Mädchen in der Altersklasse (AK) 14 den Titel und qualifizierten sich damit für die Deutschen Meisterschaften am 26./27. August beim Golfclub Artland. Die Jungen belegten in der AK 16 den siebten Platz. Damit macht sich die verstärkte Investition in die Jugendarbeit bezahlt.

Das Mädchenteam mit Lia Dierksen, Emma Stuhr, Elena Wichary, Kettelie Neuhaus, Lina Henning und Maya Nitschke überzeugte mit herausragenden Leistungen. Unter der Betreuung von Sandra Dierksen und Miguel Stuhr zeigten sie eine großartige Teamkultur und viel Spaß am Spiel. Trainer Niklas Lücking, PGA Golfprofessional und Jugendkoordinator des Achimer Golfclubs, ist begeistert von der Leistung aller Spielerinnen und Spieler. Er lobt die intensive Vorbereitung, die sich in den Ergebnissen widerspiegele, und betont die Bedeutung des individuellen Spiels, des Course Managements sowie der Einspielrunden und Einspielroutinen. „Besonders hervorzuheben war die außergewöhnlich gute Teamkultur und Atmosphäre, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen“, berichtet er. Auch die Spielerinnen und Spieler, die nicht spielberechtigt waren oder als Ersatz aufgestellt wurden, zeigten laut Lücking vollen Einsatz und unterstützten das Team sowohl auf als auch neben dem Platz.

Das Jungen-Team, mit Christian Bieckmann, Justus Neumann, Henry Hornik, Enrico Wichary und Julian Barkau, präsentierte sich unter der Betreuung von Thomas Hornik als geschlossene Einheit.

Der Achimer Golfclub ist stolz auf seine jungen Talente und freut sich darauf, sie nun bei den bevorstehenden Deutschen Mannschaftsmeisterschaften anzufeuern.