Schießen: Achimer Andreas Keune holt DM-Gold

Andreas Keune aus Achim wurde mit dem Broistedter Team Deutscher Meister. © ju

Ein Achimer holte Gold bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen in München: Andreas Keune siegte mit dem Team aus Broistedt im 50m-Wettbewerb mit der Sportpistole.

München – Glück und Pech liegen auch bei den Deutschen Meisterschaften in Garching-Hochbrück dicht beieinander. Die einen verpassen um Zehntel eine Medaille, andere setzen sich hauchdünn durch. Manchmal spielen auch technische Probleme – wie bei Tim Juschkat – eine Rolle. Woanders verhindert zu geringes Training ein besseres Resultat.

Aranowski und Oehns für Wathlingen Sechste

Erst für Achim, nun für Freischütz Wathlingen: Die Pistolenschützen Philip Aranowski (16./528) und Christian Oehns (37./517) starteten nach der 25-m-Disziplin nunmehr den 50-m-Wettbewerb mit der Sportpistole zusammen mit Jörn Nachtigall (47./512) und kamen auf insgesamt 1557 Ringe, die Rang sechs brachten. Besonders Aranowski war zufrieden, denn die 528 Ringe bedeuteten für ihn Jahres-Bestleistung – und das ausgerechnet bei einer Deutschen Meisterschaft.

„Das ist so sein Level“, beurteilte Oehns das Nachtigall-Ergebnis, „bei mir machte sich das mangelnde Training bemerkbar. Ich habe zwar genug Zehnen geschossen, aber auch viele schlechte Werte gehabt.“ Übrigens gewann hier Andreas Keune – zuvor noch für Achim auf 25 m im Einsatz – mit Broistedt 50-m-Gold. Leer blieb der Pistolenstand von Gerhard Bischoff (SSG Mühlentor Oyten), der gar nicht nach München gefahren ist. „Ich hatte in Hannover vergessen, mich abzumelden. Meine Leistungen sind derzeit nicht so gut, dass ich teilnehmen müsste. Da wäre ich am Ende des unteren Drittels gelandet“, erklärte er.

Tim Juschkat hat Batterie-Probleme an der Armbrust

Bereits seinen vierten Start absolvierte Tim Juschkat vom Schützenverein Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho). Nach den Disziplinen Luftgewehr, Kleinkaliber liegend und Luftgewehr-Mixed stand nunmehr der Armbrust-10-m-Wettbewerb auf dem Programm. Und der begann in der Probephase mit großen Problemen für Juschkat. Obwohl er sicherheitshalber die Batterie an seiner Winzeler vorab gewechselt hatte, wollte das Sportgerät nicht so, wie es sollte. Ein erneuter Batteriewechsel erzeugte die gewünschte Wirkung. Die Aufregung verschwand bei dem routinierten Schützen, sodass er schließlich beruhigt an seine Wettkampfschüsse herangehen konnte. Nach 92 und 90 Ringen steigerte sich der Herren-II-Schütze auf 94 und 97 und war damit wieder einmal der Beste seiner Klasse aus dem Nordwestdeutschen Schützenbund.

Die Batterieprobleme wurden von den Kampfrichtern zwar nicht als Waffenfehler angesehen, bei einem anderen Teilnehmer gab es einen Waffenfehler aber tatsächlich. Bei dem Schützen aus Hilpoltstein brach nach zwei Schüssen der Bogen, als er mit dem Spannhebel spannen wollte. Ersatz war in der Kürze der Zeit nicht zu bekommen. „Da werden schon 15 bis 20 Kilo gezogen“, erklärte NWDSB-Armbrustreferent Klaus Denks. Für Juschkat gab es am Ende mit Rang 18 einen Mittelplatz. ju