SG Achim/Badens Youngster Schwittek rückt gegen HSG Stuhr in den Fokus

Oytens Trainer Marius Brandt peilt mit seinem Team Revanche gegen Sottrum an.

Achim/Baden - Während die SG Achim/Baden ihre gute Position im Aufstiegsrennen der Handball-Landesliga im Heimspiel gegen Stuhr festigen will, sollte Aufsteiger TV langsam aber sicher mal wieder punkten im Kampf um den Klassenerhalt.

SG Achim/Baden II - HSG Stuhr (Sbd., 16.45 Uhr). Mit Tim Borm, Daniel Hoppe und Jan Wolters fehlen Karsten Krone gleich drei Eckpfeiler. „Damit ist Marc Schwittek natürlich noch mehr gefordert. Wie gebat wollen wir auch gegen Stuhr mit Tempohandball zum Erfolg kommen“, hofft der SG-Trainer, dass er wieder auf seinen Routinier Florian Schacht, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat, bauen kann. Der Gegner, der einige ehemalige Oberligaspieler in seinen Reihen hat, spielt eine harte, kompromisslose Deckung. Noch im Hinspiel hatte die SG-Reserve so ihre Probleme und konnte erst am Ende den 32:30-Erfolg eintüten. „Wir müssen deren Gegenstöße mit einer guten Rückwärtsbewegung abfangen“, fordert Krone.

TV Sottrum - TV Oyten (Sbd., 17.30). Im äußerst emotional geführten Hinspiel hatte der TVO letztlich aufgrund der fehlenden Cleverness den Kürzeren gezogen. „Von daher haben noch eine Rechnung offen. Mit einem Sieg in Sottrum wollen wir im Abstiegskampf unsere Hausaufgaben machen“, verdeutlicht Oytens Coach Marius Brandt. Verzichten muss der TVO weiterhin auf Keeper Sören Boettcher (Hüftprobleme) sowie Bernd Ludwigs (Wadenprobleme). Im Duell der Tabellennachbarn wäre ein Sieg für das Brandt-Team aus zwei Gründen wichtig. Zum einen drängt aus dem Tabellenkeller Habenhausen III nach oben und zum anderen würden die Sottrumer im Erfolgsfall in der Tabelle überflügelt werden. „Dank unseres breiten Kaders können wir Ausfälle kompensieren“, vertraut Brandt seinem Team.

HSG Delmenhorst II - TSV Daverden II (Sbd., 19 Uhr). Im Duell der Aufsteiger wollen die Daverdener an die gute Leistung aus dem Hinspiel (27:22) anknüpfen. Entscheidend dafür ist laut Trainer Gerd Meyer ein kompletter Kader. Daher hofft er, dass auch Linkshänder Henning Meyer wieder zur Verfügung steht. „Wollen wir gewinnen, müssen wir uns im Gegensatz zum vergangenen Auftritt gegen Habenhausen vor allem in der Offensive steigern“, erinnert Daverdens Trainer an die mickrigen 17 Treffer. Sollten die Gäste ihren Erfolg aus der Hinrunde wiederholen, könnte das schon gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sein. Verzichten muss Meyer lediglich auf Routinier Torsten Liebrum, der bei seiner Verletzung wohl glimpflich davongekommen ist.

bjl