Achim/Badens Trainer erwartet keinen Selbstläufer gegen Schlusslicht Bremervörde

Achim/Baden - Nachdem Handball-Landesligist SG Achim/Baden II zuletzt zwei Niederlagen kassiert hat, erwartet das Team von Karsten Krone nun den Tabellenletzten TSV Bremervörde II. Auswärts sind hingegen der TSV Daverden II und der TV Oyten gefordert.

SG Achim/Baden II - TSV Bremervörde II (Sbd., 19 Uhr). „Im Hinspiel haben wir uns beim 31:27 sehr schwer getan. Daher sind wir auf jeden Fall gewarnt“, gibt sich SG-Trainer Karsten Krone verhalten optimistisch. Allerdings hat er eine einfache Erklärung für die kleine Schwächephase seiner Mannschaft. „Aktuell sind wir weit weg von der eingespielten Mannschaft der Hinrunde“, muss Krone weiterhin auf Daniel Hoppe (beruflich in Indien) sowie Jan Wolters (verletzt) verzichten. Nur gut, dass Florian Schacht wieder zur Verfügung steht. Vor den abschließenden drei Spielen stellt Krone klar: „Natürlich wollen wir die für uns entscheiden. Doch von einem möglichen Aufstieg will ich gar nicht reden.“

HSG Schwanewede/Neuenkirchen II - TSV Daverden II (Sbd., 17.30 Uhr). Eine ganz enge Kiste erwartet Daverdens Trainer Gerd Meyer, der selber gar nicht vor Ort ist. Noch im Hinspiel (34:34) hatten sich beide Teams nach einem ausgeglichenen Spiel die Punkte geteilt. „Aber das ist lange her und Schwanewede aktuell Tabellenvierter, während wir in der Rückrunde viele Punkte leichtfertig liegengelassen haben“, hat Meyer, der lediglich auf Routinier Torsten Liebrum verzichten muss, einigen Respekt. Nach den beiden unnötigen Niederlage ist der Klassenerhalt noch nicht endgültig in trockenen Tüchern. Daher wäre etwas Zählbares schon wichtig für den Aufsteiger. Meyer: „Ich erwarte ein enges Spiel, in dem die Entscheidung wohl erst in der Schlussphase fallen dürfte.“

TV Gut Heil Spaden - TV Oyten (Sbd., 18 Uhr). Nach dem Unentschieden in Sottrum und dem überraschenden Erfolg über Tabellenführer Fredenbeck wollen die Oytener diesen Aufwärtstrend auch bei den wiedererstarkten Spadenern bestätigen. Bei noch fünf ausstehenden Begegnungen sollte der TVO noch tunlichst einige Punkte einfahren, um den Klassenverbleib einzutüten. Allerdings wird das nicht einfach, da Spaden als sehr heimstark gilt. Nur gut, dass auf die Oytener im Anschluss auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt gleich drei Heimspiele warten. „Damit hat der Aufsteiger alle Chancen noch in der eigenen Hand und kann sich selber belohnen.“

