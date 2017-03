SC Achim/Baden will sich gegen TSV Bremervörde rehabilitieren

Nachdem die SG Achim/Baden zuletzt unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist, haben sich Arne Zschorlich & Co gegen Bremervörde Wiedergutmachung auf die Fahnen geschrieben.

Achim/Baden - Der Auftrag ist ganz klar definiert: „Wir wollen nicht nur gewinnen, sondern uns auch für den schwachen Auftritt in Neerstedt rehabilitieren“, erwartet Tobias Naumann, Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden, eine entsprechende Reaktion seiner Mannschaft für das Heimspiel gegen den TSV Bremervörde (Sbd., 19 Uhr).

Auch wenn das Duell der einstigen Dauerrivalen sicher etwas an Glanz früherer Tage verloren hat – für Naumann ist es dennoch eine ganz besondere Partie. „Ich habe in der Vergangenheit ja auch mal das Bremervörder Trikot getragen. Und von den ehemaligen Mitspielern stehen aktuell noch immer einige auf dem Parkett“, freut sich der SG-Trainer natürlich auf das Wiedersehen mit den alten Weggefährten.

Naumann: „Nicht noch im Niemandsland der Tabelle versinken“

Allerdings muss diese Freude zumindest für 60 Minuten ruhen. „Ich hoffe, dass wir aus dem vergangenen Auftritt die richtigen Schlüsse gezogen haben. Schließlich wollen wir unseren Blick schon etwas weiter nach oben richten und nicht noch im Niemandsland der Tabelle versinken“, hat Naumann ein klares Ziel vor Augen.

Auf Bremervörder Seite ist nach wie vor Routinier Adnan Salkic Dreh- und Angelpunkt. Auch beim 32:38 im Hinspiel hatte er mit neun Treffern maßgeblichen Anteil an der SG-Niederlage. „Trotzdem dürfen wir uns nicht nur auf ihn konzentrieren. Denn mit Thode und dem pfeilschnellen von Kamp können auch andere Spieler eine Partie im Alleingang entscheiden. Auch Torhüter Jan Mühlich dürfen wir nicht warm schießen“, hebt der SG-Trainer warnend den Zeigefinger. „Hinzu kommt, dass Bremervörde immer bis zum Umfallen kämpft. Und wenn wir da nicht von Beginn an gegenhalten, wird es sehr schwer für uns“, dient die Partie in Neerstedt als warnendes Beispiel für Naumann.

In personeller Hinsicht gibt keine Probleme. Zwar war der eine oder andere angeschlagene Spieler nicht beim Training, doch Absagen haben Naumann bislang noch nicht erreicht.

kc