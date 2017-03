Dennis Summa beendet alle Spekulationen

Achim/Baden - Von Kai Caspers. Das ist mal ein Zeichen: Nachdem zuletzt immer wieder jede Menge Gerüchte um einen möglichen Abschied von Dennis Summa kursierten, beendete der 22-Jährige vom Handball-Oberligisten SG Achim/Baden gestern endgültig die Diskussionen.

„Ich werde auch in der kommenden Saison für die SG auflaufen“, erklärte der torgefährliche Rückraumspieler auf Nachfrage.

Summa verheimlicht Ambitionen nicht

Dass zuletzt viel über seine sportliche Zukunft spekuliert wurde – dessen war sich Summa durchaus bewusst. „Es ist ja auch richtig, dass ich einige Angebote hatte. Darunter waren auch zwei Anfragen von Zweitligisten. Und natürlich musste ich mir da erstmal meine Gedanken machen, zumal ich schon nochmal gerne etwas höherklassiger spielen will“, hielt der Student der Wirtschaftswissenschaften mit seinen Ambitionen nicht hinter dem Berg.

Letztlich entschied sich der 22-Jährige dann aber doch für die SG. „Ich denke, dass ich nun so richtig angekommen bin in Achim. Außerdem fühle ich mich in der Mannschaft extrem wohl. Das passt einfach. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison sicher noch einmal oben angreifen können“, betrachtet Summa dieses Ziel mit punktuellen Verstärkungen durchaus als realistisch.

Hoffnung, dass die Mannschaft zusammenbleibt

Hinzu kommt, dass sich der überaus dynamische Rückraumspieler am Ende seines Studiums befindet und von daher schon ziemlich eingespannt ist.

Auch die Personalie Tobias Naumann spielte bei Summas Entscheidungsfindung eine große Rolle. „Tobi macht vieles richtig. Er hat uns auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gebracht. Daher hoffe ich, dass wir auch zukünftig auf ihn bauen können“, zeigte sich der 22-Jährige extrem angetan von der bisherigen Arbeit des SG-Trainers: „Vielleicht konnte ich mit meiner Zusage ja auch ein Zeichen an den Rest der Mannschaft senden. Es wäre auf jeden Fall super, wenn wir so zusammenbleiben würden.“