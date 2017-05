Die Handball-Routiniers der SG Achim/Baden IV waren in der abgelaufenen Saison das Maß aller Dinge in der Regionsliga. Daher sicherte sich das Team auch in souveräner Manier mit 48:4-Punkten und 849:573-Toren die Meisterschaft. Passend dazu ließen es die Achim/Badener zum Abschluss dann noch einmal richtig krachen. Trotz der „feuchtfröhlichen“ Anreise mit dem Zug gab sich der Meister bei der HSG Phoenix II keine Blöße und feierte einen standesgemäßen 35:26-Auswärtssieg beim Schlusslicht.