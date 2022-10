Rot-Weiß Achim vergibt zu viele Chancen - 1:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim kommt einfach nicht von den Abstiegsrängen weg: Am Sonntag kassierte die Elf von Konstantinos Efeoglou eine 1:2 (1:1)-Heimpleite gegen den SV Anderlingen.

Achim – „Völlig unnötig. Wir haben gut gespielt und den Aufsteiger kontrolliert. Aber vorne wurden erneut zu viele Hochkaräter verballert“, haderte der Coach. Im 4:2:3:1 bestimmten die Gastgeber das Geschehen und gingen auch verdient 1:0 (17.) in Führung. Nach Doppelpass mit Haxhi Matera traf Zinar Yoldas ins kurze Eck.

Zinar Yoldas legt 1:0-Führung vor

In der Folge zeigte Rot-Weiß weiter hervorragende Kombinationen – alleine der Chancenwucher verhinderte ein höheres Ergebnis. Matera traf die Latte, Freund, Zinar Yoldas und Niko Oetting vergaben ebenfalls. Das bestrafte Anderlingen, nach einem Diagonalpass pennte die Achimer Abwehr – Andre Steffens glich zum 1:1 aus (35.). „Wenn das zweite und dritte Tor gefallen wären, hätten wir es ruhiger runterspielen können“, meinte Efeoglou.

In Hälfte zwei standen die Defensivreihen besser, „wer das zweite Tor macht, gewinnt“, wie der RW-Coach es ausdrückte. Matera, Ferhat Senci, Oetting und Zinar Yoldas ließen erneut Hochkaräter aus, Faruk Senci wurde aus Efeoglous Sicht ein Strafstoß verwehrt (80.). So durfte der starke Steffens das 1:2 per Konter vorbereiten, Brian Müller kam am zweiten Pfosten von hinten angelaufen und netzte ein (83.).