Starkes Debüt von Anna Lefers bei Deutschen Meisterschaften

Achim - Mit guten Ergebnissen kehrten die Aktiven des TSV Achim von den Deutschen Mastersmeisterschaften im Schwimmen zurück. Debütantin Anna Lefers startete in der Altersklasse 20 über 50 Meter Schmetterling und sicherte sich dabei in 29,13 Sekunden den zweiten Platz.

Gleich drei zweite Plätze gab es für Sabine Morche-Bloch bei ihren sieben Starts in der Altersklasse 65. Das gelang ihr über 50 und 100 Meter Freistil in 37,32 Sekunden beziehungsweise 1:23,86 Minuten sowie über die 200 Meter Lagen in 3:27,69 Minuten. Dritte wurde die Achimerin zudem über die 100 Meter Schmetterling in 1:44,05 Minuten.

Darüber hinaus belegte Morche-Bloch gleich drei vierte Plätze über 200 Meter Freistil, 100 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling. Über die 100 Meter Brust verpasste Jutta Lenzig in der Altersklasse 50 nur knapp das Podium. Die 50 Meter Freistil beendete sie auf dem vierten Platz.