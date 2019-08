TSV Achim setzt erste Duftmarke

Achim - Von Frank Von Staden. Eine erste Duftmarke setzten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Achim als Aufsteiger im ersten Saisonspiel gegen den Titelmitfavoriten FC Hambergen. So knöpften die Blau-Weißen den Gästen beim 2:2 (2:1) nicht unverdient einen Punkt ab, ließen dabei vor allem im ersten Abschnitt gar einen Dreier verstreichen, als sie sich beste Torchancen herausspielten, allerdings „nur“ einen knappen Vorsprung mit in die Pause nehmen konnten.

„Gerade aufgrund dieser ersten Hälfte, in der wir es sehr gut gemacht haben, haben wir uns dieses Unentschieden auch verdient. Wir sind Hambergen mit einer hoch stehenden Dreierkette begegnet, haben die Räume eng gemacht und kamen zu wirklich guten Chancen. Alles das ist uns dann im zweiten Abschnitt nicht mehr geglückt. Und wenn man Hambergen spielen lässt, dann sind Tore kaum zu vermeiden“, konstatierte später Achims Coach Sven Zavelberg. Und fügte augenzwinkernd noch an: „Jetzt stehen wir vor dem TSV Etelsen. Das war unser Ziel!“

Der Vorsprung auf den Kreisrivalen hätte aber noch größer sein können, wenn nicht müssen. Denn in der ersten Hälfte gelang dem FCH aber auch gar nichts, glich die Deckung einem verunsicherten Hühnerhaufen, der nicht wusste, wo er hinlaufen sollte. Letztlich wollten aber nur zwei TSV-Treffer fallen. Den ersten versenkte Patrick Ehrhardt nach starker Vorarbeit von Aykut Kaldirici in der vierten Minuten, der zweite war dann dem Vorlagengeber vorbehalten. Nach einer schwachen Hamberger Ecke startete Sven Sedlasek einen Konter übers ganze Feld und behielt dann im FCH-Strafraum noch die Übersicht (37.). Kaldirici (20.) und Tim Melzer (27.) ließen völlig freistehend weitere Möglichkeiten liegen. Erst kurz vor der Pause fingen sich die Gäste dann, prompt fiel noch der Anschluss durch Keno Liebschner (45.).

Nach der Pause dann ein völlig anderes Bild. Nun sahen sich die Achimer mehr und mehr im Rückwärtsgang, offenbarten sich große Löcher im Mittelfeld, ging die Ordnung in vielen Momenten verloren. „Doch viele Chancen haben wir dennoch nicht zugelassen“, merkte da Zavelberg an, auch wenn er in der 61. Minute das 2:2 durch Frederik Nagel notieren musste, der aus dem Gewühl nach einer Ecke traf.

In der Schlussphase bäumten sich die Platzherren noch einmal zu einer wahren Abwehrschlacht auf, kämpften um jeden Ball. Vor allem Routinier Patrick Spitzer hielt da seine Deckung zusammen, lief viele Bälle noch ab und war damit auch ein Garant dafür, dass der TSV ein Ausrufezeichen setzen konnte.