1. FC RW Achim sendet ein Lebenszeichen

Oyten/Achim – Ein ganz wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete am Sonntag Fußball-Bezirksligist 1. FC RW Achim durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim derzeit arg schwächelnden TV Oyten.

„Was für ein wichtiger Dreier, den wir da eingetütet haben. Hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen, wären wir wohl im Abstiegssumpf versunken. So aber halten wir jetzt alle Karten wieder in der Hand, zumal in den kommenden Wochen einige Partien gegen direkte Konkurrenten anstehen“, atmete da Achims Übungsleiter Dogan Yalcin nach dem Abpfiff tief durch.

Dabei war der Erfolg der Gäste absolut verdient. Das attestierte auch Oytens Coach Axel Sammrey später den Rot-Weißen, die einfach die besseren Chancen in dieser Partie hatten, allerdings zu wenig aus ihnen machten: „Der Sieg ist mehr als verdient! Wir haben jetzt im dritten Heimspiel nacheinander kein Tor geschossen, das sagt doch einiges. Natürlich liegt es viel daran, dass uns ganz wichtige Spieler fehlen. Doch es nur daran festzumachen, wäre zu billig. Ich will den Jungs beileibe nicht den Willen absprechen, alle haben sich reingehängt. Doch vielleicht nicht so, wie es sein müsste. Letztlich spielt man nur so stark, wie man trainiert. Und in den vergangenen Einheiten war das nicht immer das, was ich mir vorgestellt habe!“

Bereits nach 29 Minuten lagen die Hausherren in dieser Begegnung, in der die Gäste einfach mehr zu bieten hatten (Yalcin: „Vor allem kämpferisch“) mit 0:1 zurück. Allerdings haderte Sammrey mit der Entscheidung des Unparteiischen, der nach einem Eckstoß Faruk Senci zu Boden gehen sah und zur Überraschung aller auf den Elfmeterpunkt zeigte. Yalcin: „Ich denke, Faruk ist da eher nur ausgerutscht. Den muss darf nicht geben.“ Zwar konnte TVO-Keeper Christian Rathjen gegen Aleksandar Nesic noch parieren, doch beim Nachschussversuch wurde Nesic von den Beinen geholt, sodass es erneut Strafstoß gab. Dieses Mal trat Senci an und verwandelte sicher.

Danach hatten die Achimer fast alles im Griff, „da uns Oyten viele Räume zum Spielen ließ. Das hat mich gewundert. Wir hatten mehr vom Spiel, waren auch läuferisch bereit, mehr zu investieren“, zeigte sich der Achimer Trainer ein wenig überrascht. So gab es zwar einige Angriffsbemühungen der Hausherren, die aber allesamt vor dem Strafraum der Rot-Weißen versandeten. „Im Grunde hatten wir nur eine einzige gute Chance im gesamten Spiel. Und die auch erst im zweitenm Durchgang, als Anton Strodthoff aussichtsreich scheiterte“, bemerkte da Sammrey und wusste natürlich nur zu genau, dass das viel zu wenig war, um die Partie noch drehen zu können. Letztlich blieb es dann Faruk Senic vorbehalten, in der 53. Minute die Begegnung zu entscheiden, als er auf 2:0 stellen durfte. „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung“, gestand Sammrey später ein. vst