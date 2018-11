Achim Lions 82:36 – ein Muster ohne Wert

Rollstuhlbasketball: Damen-Nationalmannschaft außer Konkurrenz / 54:73 gegen Primus Kiel

+ Selten konnte sich Achims Roland Christmann (Mitte) wie in dieser Szene gegen die Kieler Wheeler durchsetzen. Im Duell mit dem Regionalliga-Spitzenreiter verloren die Lions 54:73. J Foto: Woelki

Uphusen - Unterschiedliche Gesichter zeigte der TSV Achim Lions am Heimspieltag in der Regionalliga Nord der Rollstuhlbasketballer, bevor es in die Winterpause ging. Gegen die Kieler Wheeler fing sich die Truppe von Nico Röger eine 54:73-Niederlage ein. Anschließend gewann sie gegen TeamGermany-Osnabrück, die Bundesauswahl der Rollstuhlbasketball-Damen, mit 82:36.