Mira Förster gleich dreimal auf dem Podest

Achim - Recht erfolgreich schnitt eine Delegation des TSV Achim bei den Landesmeisterschaften im Schwimmen in Braunschweig ab. Siegreichste Teilnehmerin war Mira Förster. Ihr gelang dreimal der Sprung aufs Podest.

Sie belegte über 50 m Freistil in 27,53 Sekunden Platz eins in der Jahrgangswertung. Dies bedeutete gleichzeitig Rang vier in der offenen Wertung. Über 200 m Freistil wurde Förster Zweite in persönlicher Bestzeit von 2:19,13 Minuten. Bronze gab es über 100 m Freistil (1:01,38). Diese Zeit konnte sie im Endlauf noch einmal steigern und wurde mit 1:00,74 Minuten Sechste in der offenen Wertung. Alle Zeiten reichten auch für die Qualifikation für die Norddeutschen Meisterschaften.

Einen zweiten Platz in der offenen Wertung fischte Anna Lefers über 50 m Schmetterling aus dem Becken. Mit ihrer Zeit von 29,07 Sekunden sicherte sie sich gleichzeitig die Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften. Hierfür qualifizierte sie sich ebenfalls über 50 m Rücken und 50 m Freistil.

Einen weiteren zweiten Platz in der Jahrgangswertung holte sich Ben Seemann über 100 m Freistil in Vereinsrekordzeit (55,25). Weiter wurde er Zweiter über 50 m Schmetterling (27,44). Ferner qualifizierte auch er sich auf weiteren Strecken für die Norddeutschen Meisterschaften.

Weitere Achimer Schwimmer konnten durch hervorragende Leistungen auf sich aufmerksam machen. So erreichten Dustin Radke über 50 m Rücken, Jannek Frerichs über 50 m Schmetterling und Nicholas Tilosen über 50 m Brust alle in persönlicher Bestzeit die Qualifikation für die „Norddeutsche“.