Ringen: TSV Achim holt bei Klaus-Prieser-Turnier vier Medaillen

Zweiter Rang: Ringer Afanasiy Kuzmenko vom TSV Achim überzeugte beim 48. Klaus-Prüser-Turnier. © Verein

Vier Medaillenplätze erkämpften sich die Ringer des TSV Achim beim eigenen 48. Klaus-Prieser-Turnier. Zu Gast bei dem internationalen Event waren Vereine aus ganz Deutschland sowie Teilnehmer aus den Niederlanden und Dänemark.

Achim – So wunderte es die Veranstalter nicht, dass 226 Sportler aus 25 Vereinen teilnahmen. Für die Achimer gingen acht Ringer an den Start. Faris Sarmini hatte bei seinem zweiten Turnier überhaupt einen Gegner in der E-Jugend bis 47 kg. So gab Hin- und Rückkampf. In beiden Kämpfen konnte Faris seinen Kontrahenten mit kräftigen Attacken zu Boden bringen. Im ersten gelang ihm ein Schultersieg, im zweiten ein Punktsieg. Der erste Platz war ihm somit sicher.

Faris Sarmini Sieger nach Hin- und Rückkampf

Eklevisa Duraj knüpfte an ihre vorherigen erfolgreichen Wettkämpfe an. Sie konnte ihre ersten zwei Duelle deutlich gewinnen und zog so ins Finale ein. Gegen den starken Überroller von Seyran Vartanjan vom Greifswalder RV hatte sie aber kein Mittel gefunden, sodass der Kampf schnell mit 0:10 Punkten verloren ging – ein verdienter zweiter Platz.

Afanasiy Kuzmenko freute sich, wieder im griechisch römischen Stil ringen zu können, nachdem er zuletzt im Freistil nicht so viel Glück gehabt hatte. Der Achimer feierte zwei Schultersiege. Im Finale ging es dann gegen Muhammad Bakr vom RV Hannover. Den kannte Afanasiy von anderen Turnieren, konnte aber auch an diesem Tag keine Akzent setzen und verlor mit eine Schulterniederlage – Rang zwei.

Eklevisa Duraj und Afanasiy Kuzmenko Zweite

In der C-Jugend bis 36 kg startete Jamie Renning stark gegen seinen Dauerkontrahenten Ibrahim Arsanov vom RV Hannover. In einem engen Kampf stand es 10:8 für Jamie, ehe er seinen Gegner auf die Schultern legen und den Kampf für sich entscheiden konnte. Die folgenden zwei Kämpfe gegen Ringer aus Karthausen und Artland Sports gingen nach Punkten verloren, ehe Jamie die folgenden Duelle gegen Ishan Sitaraman von Thrott Arhus und Artur Ordanski, Artland Sport mit Schultersiegen souverän beenden konnte. Er konnte so den dritten Rang einfahren.

Die weiteren Ergebnisse der Achimer Ringer: Seth Hess 5. Platz, Leo Wurzer 4. Platz, Jano Schnakenberg 6. Platz, Bjordi Duraj 5. Platz, Tim Brill 4. Platz.