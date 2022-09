Achim/Badens Thorben Schmidt-Bonheur selbstbewusst

Von: Kai Caspers

Haben sich für die neue Saison in der Landesliga einiges vorgenommen, von links: Mika Hoppe, Trainer Thorben Schmidt-Bonheur, Kilian Kahl, Co-Trainer Arne Zschorlich und Jannik Rosilius. © Hägermann

Mit einem neuen Trainer geht Handball-Landesligist SG Achim/Baden in die neue Saison. Dabei gibt sich Thorben Schmidt-Bonheur durchaus selbstbewusst und peilt einen der oberen Plätze an.

Achim/Baden – Nachdem Thorben Schmidt-Bonheur in den vergangenen fünf Jahren als Co-Trainer von Tobias Naumann für die SG in der Oberliga aktiv gewesen ist, steht der 29-Jährige in dieser Saison nun beim Handball-Landesligisten SG Achim/Baden II in der Hauptverantwortung als Trainer. Dabei gibt sich der Familienvater durchaus selbstbewusst, sagt: „Einer der ersten vier Plätze sollte schon unser Ziel sein.“

Eingespielter Kader erleichtert Schmidt-Bonheur den Einstieg

Eine Aussage, die nach dem zweiten Platz in der vergangenen Saison nicht überraschend kommt. Schließlich findet der 29-Jährige bei seinem Trainerdebüt im Herrenbereich einen eingespielten Kader vor. „Das hat mir definitiv den Einstieg erleichtert. Die Spieler kennen sich und ich kenne die Spieler. Daher weiß ich natürlich, wer was kann und wo er vielleicht besser nicht auftauchen sollte“, verliefen die ersten Wochen der Vorbereitung für Schmidt-Bonheur somit auch völlig problemlos. Von daher sieht der SG-Coach auch keine Veranlassung das bestehende Grundgerüst komplett über den Haufen zu werfen. „Warum auch? Dennoch werde ich sicher an dem einen oder anderen Ablauf etwas verändern oder etwas Neues einbringen. Aber vom Grundsatz her bleibt die Spielausrichtung bestehen“, setzt der 29-Jährige weiter auf eine stabile Deckung. „Da wir nach wie vor über keinen klassischen Shooter für die einfachen Tore aus zehn Metern verfügen, wollen wir über einen schnellen Ball zu einfachen Toren kommen“, macht sich Schmidt-Bonheur aber auch keine Gedanken über das Positionsspiel. Denn sowohl auf den Außen als auch am Kreis sieht er seine Mannschaft sehr gut aufgestellt. Allerdings gilt es noch abzuwarten, inwieweit Erik Schmidt eingeplant werden kann. Der Kreisläufer, der vergangene Saison zum Führungsspieler herangewachsen ist, ist durch sein Studium eingeschränkt. „Wenn Erik ausfällt, wäre es schon sehr schade. Denn er hat nicht nur hervorragend mit Mittelmann Max Schirmacher harmoniert, sondern war auch in der Deckung ein wichtiger Faktor“, weiß der SG-Trainer um die Qualitäten seines Bruders.

Stenogramm Zugänge: Mika Hoppe (Doppelspielrecht A-Jugend TSV Daverden), Jannik Rosilius (HSG Verden-Aller), Kilian Kahl (HSG Mittelweser/Eytrup)

Abgänge: Jannis Jacobsen (Pause), Fabian Klaus (SG Achim/Baden I), Torge Wichmann (Spielertrainer SG Achim/Baden III), Marc Schwittek (SG Bremen-Ost)

Restkader: Thorben Hamann, Hendrik Obermeyer - Mark Golke, Dominik Stoick, Lennart Block, Tjark Meyer, Marico Dumke, Jan Ohlhorst, Ole Jacobsen, Jonas Koch, Kevin Albers, Kjel Wilkens, Sören Meier-Leffers, Johannes Seliger, Erik Schmidt, Moritz Schlebusch, Arne Zschorlich

Trainer: Thorben Schmidt-Bonheuer (neu für Florian Schacht)

Co-Trainer: Arne Zschorlich (wie bisher)

Betreuer: Kai Block (wie bisher)

Physiotherapeut: Jens Blimke (wie bisher)

Team-Manager: Cord Katz (wie bisher)

Saisonziel: Platz 1 bis 4

Favoriten: VfL Horneburg, Handballverein Lüneburg



Verzichten muss die SG-Reserve neben Linkshänder Jannis Jacobsen (Pause) auch auf Marc Schwittek (SG Bremen-Ost), Torge Wichmann (Spielertrainer dritte Herren) und Torhüter Fabian Klaus, den es ins Oberligateam zieht. Für Schmidt-Bonheuer aber kein großes Problem, da er mit Thorben Hamann und Hendrik Obermeyer zwei weitere erstklassige Keeper in seinen Reihen hat. „Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dennoch bin ich froh, dass wir mit Mika Hoppe einen weiteren Torhüter für uns gewinnen konnten“, freut sich der 29-Jährige über die Zusage des Youngsters aus der A-Jugend des TSV Daverden. Hoppe ist mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und in erster Linie als Perspektivspieler für die Zukunft gedacht. „Körperlich muss er sicher noch zulegen. Daher ist es wichtig, dass er bei uns mittrainiert. Wie viele Spielanteile er bekommt, gilt es abzuwarten“, so Schmidt-Bonheur. Keine große Eingewöhnungszeit dürfte indes Jannik Rosilius von der HSG Verden-Aller benötigen. „Jannik kennt die Liga und bringt von der Bewegung und seinem Wurf etwas mit, was uns noch gefehlt hat. Er passt sehr gut ins Team. Natürlich muss er die Abläufe noch lernen, aber ich bin fest davon überzeugt das er zünden und uns auf jeden Fall weiterhelfen wird“, verspricht sich Achim/Badens Coach einiges von seinem Neuzugang. Dritter im Bunde ist Kilian Kahl. Der Rückraumspieler spielte zuletzt für die A-Jugend des TV Oyten sowie für die Herren der HSG Mittelweser/Eystrup. „Kilian ist zwar nicht so groß gewachsen, doch er hat seine Stärken in den 1:1-Situationen. Auch in der Deckung ist er eine gute Alternative. Sicherlich muss er sich noch an die höhere Liga gewöhnen, aber er weiß zumindest schon mal, wie Herrenhandball funktioniert“, konstatiert Schmidt-Bonheur.

Mika Hoppe, Jannik Rosilius und Kilian Kahl neu im SG-Kader

Unterstützt von Co-Trainer Arne Zschorlich, der allerdings auch weiterhin auf dem Spielfeld zu sehen sein wird, blickt der 29-Jährige der Saison freudig entgegen. „Bei der Breite und Ausgeglichenheit des Kaders werde ich mich sicher auch mal unbeliebt machen müssen, da immer mal wieder jemand zugucken muss. Aber das kennen die Spieler ja schon. Wohin die Reise für uns dann am Ende hingeht, wird sich vermutlich erst im Herbst zeigen. Zumal ich gerade die neuen Mannschaften aus dem Raum Lüneburg nicht kenne. Vielleicht müssen wir uns dann ja auch neu orientieren. Daher halten wir zunächst an unserem erklärten Saisonziel fest. Und sollten wir am Ende aufsteigen können – wehren würden wir uns sicher nicht!“