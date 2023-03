SG-Trainer Florian Schacht: „Die Härte annehmen“

Von: Kai Caspers

Das Duell gegen den TuS Haren – für SG-Trainer Florian Schacht könnte es auch zur Kopfsache werden. © häg

Zuletzt setzte es für Handball-Oberligist SG Achim/Baden drei Niederlagen in Folge. Diese Negativserie will das Team von Florian Schacht gegen den TuS Haren beenden.

Achim/Baden – Schon vor der Partie gegen den TuS Haren (Sa., 19 Uhr) lässt Florian Schacht keine Zweifel daran, dass es keine leichte Aufgabe wird. „Wenn alle dabei sind, ist das eine gute Truppe. Daher müssen wir schon alles abrufen, wenn wir erfolgreich sein wollen“, weiß der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden.

Florian Block-Osmers und Tobias Freese fehlen

Dreh- und Angelpunkt aufseiten der Gäste ist Vedran Delic. „Im Hinspiel hat er gefehlt. Sollte er dieses Mal dabei sein, müssen wir ihn unbedingt in den Griff bekommen. Aber auch Tim Remer und Spielmacher Silas Speckmann gilt es zu beachten. Daher müssen wir in der Deckung konzentriert zu Werke gehen“, nimmt Schacht sein Team in die Pflicht. Mindestens genauso wichtig ist für den SG-Trainer, „dass wir die Härte annehmen. Denn Haren ist die robusteste Mannschaft der Liga. Nicht von ungefähr führt sie die Rangliste der Zeitstrafen und Roten Karten an. Daher erwarte ich auch kein schönes, aber ein hartes Spiel.“ Allerdings haben die Gäste laut Schacht auch spielerisch einiges zu bieten, wie die Heimsiege gegen Fredenbeck und Habenhausen unterstreichen. Zudem hat der TuS zuletzt mit zwei Siegen auch den Auswärtsfluch besiegt.

Die Gastgeber müssen in dieser Partie mit Tobias Freese und Florian Block-Osmers lediglich auf zwei Spieler verzichten. Die Routiniers sind privat verhindert. kc