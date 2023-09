Verbandsliga: SG-Trainer Thorben Schmidt-Bonheur setzt auf das Kollektiv

Von: Björn Lakemann

Freuen sich über die Rückkehr des groß gewachsenen Torhüters Mirco Thalmann (Mitte): Achim Badens Co-Trainer Arne Zschorlich (links) und Trainer Thorben Schmidt-Bonheur. © Lakemann

Nach einer überragenden Saison ohne Minuspunkt in der Handball-Landesliga startet die SG Achim/Baden II mit der Partie beim VfL Fredenbeck II in das Abenteuer Verbandsliga.

Achim/Baden – Das Testspiel gegen Landesligist TSV Daverden dürfte Verbandsliga-Aufsteiger SG Achim/Baden II so schnell sicher nicht vergessen. Ausgerechnet Spielmacher Max Schirmacher hatte sich kurz vor dem Ende der Partie ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen und dürfte damit vermutlich für die komplette Saison ausfallen. Für SG-Coach Thorben Schmidt-Bonheur der Super-Gau: „Max können wir im Grunde genommen nicht ersetzen. Daher müssen wir seinen Ausfall als Gemeinschaft auffangen. Eventuell können Ole Jacobsen oder Tjark Meyer in seine Rolle hineinwachsen.“

Ausfall von Spielmacher Max Schirmacher nicht zu kompensieren

Die vergangene Saison – sie dürfte vermutlich einmalig bleiben. Denn das Team von Schmidt-Bonheur marschierte dank eines starken Kollektivs ohne Punktverlust durch die Landesliga. Das soll nun auch nach dem Aufstieg in die Verbandsliga der Schlüssel zum anvisierten Klassenerhalt sein. Auf der Position zwischen den Pfosten hat der Aufsteiger nach der Rückkehr von Mirco Thalmann von der HSG Verden-Aller mit den drei weiteren Torhütern Hendrik Obermeyer, Thorben Hamann und Frederik Katzenstein ein echtes Luxusproblem. Sehr zur Freude des SG-Trainers. „Das hebt definitiv die Qualität im Training auf ein höheres Niveau“, wie Schmidt-Bonheur anmerkt. Der 23-jährige Frederik Katzenstein, der aufgrund seines Studiums für Luft- und Raumfahrttechnik in Bremen einen ambitionierten Verein in der Gegend gesucht hat, wurde vom Ex-Achimer Jan Mühlbrandt, der mit ihm in Hamburg zusammengespielt hat, an die Spielgemeinschaft vermittelt. Auch Mirco Thalmann freut sich nach seiner Rückkehr an die Weser. „Der Lahof ist wie mein Wohnzimmer. Daher fühlt es sich auch so an, als würde ich nach Hause kommen“, schmunzelt der 31-Jährige. Angesprochen auf die hohe Anzahl der Keeper gibt sich der Verdener ganz gelassen: „Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.“

Der Kader SG Achim/Baden II

Zugänge: Mirco Thalmann (von der HSG Verden-Aller)

Abgänge: Jannik Rosilius, Erik Schmidt (beide erste Mannschaft), Johannes Seliger (ATSV Habenhausen II), Jan Ohlhorst (Studium)

Restkader: Thorben Hamann, Hendrik Obermeyer, Frederik Katzenstein, Mark Golke, Dominik Stoick, Jonas Koch, Lennart Block, Tjark Meyer, Steffen Fastenau, Kilian Kahl, Marico Dumnke, Ole Jacobsen, Max Schirmacher, Kevin Albers, Sören Meier-Leffers, Kjell Wilkens, Arne Zschorlich, Moritz Schlebusch

Trainer: Thorben Schmidt-Bonheur (wie bisher)

Co-Trainer: Arne Zschorlich (wie bisher)

Betreuer: Kai Block (wie bisher)

Teammanager: Cord Katz

Physio: Jens Blimke

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: Wilhelmshavener HV II, HSG Schwanewede/Neuenkirchen , TSV Bremervörde, Elsflether TB

Unser Tipp: Platz 9



Mit Rückraumspieler Jannik Rosilius und Kreisläufer Erik Schmidt, die beide in den Oberligakader hochrutschen, gilt es jedoch Führungsspieler zu ersetzen. Zudem stehen Johannes Seliger (ATSV Habenhausen II) und Jan Ohlhorst (Studium) nicht mehr zur Verfügung. Dennoch sieht Schmidt-Bonheur sein Team in der Breite gut aufgestellt und glaubt, die Ausfälle kompensieren zu können. „Wir wollen uns in der neuen Liga mit einem sauberen Spiel mit einer hohen Passqualität behaupten“, gibt der SG-Coach als Marschroute vor.

Mirco Thalmann sorgt für neue Konkurrenz zwischen den Pfosten

Dass seine Mannschaft gegebenenfalls auch immer mal wieder Spieler an die eigene Erste abgeben muss – dessen ist sich Schmidt-Bonheur bewusst. „Das kenne ich ja noch aus meiner Zeit als Co-Trainer der ersten Mannschaft. In der Zeit wurden wir auch vorbehaltlos unterstützt. Die höhere Mannschaft hat eben Vorrang“, so Schmidt-Bonheur.

Klassenerhalt ist das Ziel

Zum Saisonauftakt gastiert der Aufsteiger beim VfL Fredenbeck II. „Da wollen wir natürlich einen guten Auftritt hinlegen und nach Möglichkeit punkten. Gelingt uns das, wäre das sicher optimal“, hofft der Übungsleiter. Da nach dieser Spielzeit Umstrukturierungen in den Ligen anstehen, gibt es in dieser Saison nur einen Absteiger. „Der wollen wir auf keinen Fall sein. Den zehnten Platz in der Staffel mit vierzehn Teams würden wir nehmen“, gibt der Coach zu verstehen. Abzuwarten gilt jedoch, wie der Aufsteiger den extrem bitteren und langfristigen Ausfall von Max Schirmacher verkraftet. Aber auch dahingehend wird sich Thorben Schmidt-Bonheur sicher noch etwas einfallen lassen und vielleicht den einen oder anderen Routinier noch aus dem Hut zaubern.