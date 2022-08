Achim/Badens Cord Katz: „Setzen unseren Weg fort“

Von: Kai Caspers

SG-Coach Florian Schacht und Co-Trainer Tobias Freese (oben von links) freuen sich über die Neuzugänge Bjarne Langner, Fabian Klaus und Tom Lasse Blatt (unten). © häg

Gleich drei Youngster haben sich für einen Wechsel zum Handball-Oberligisten SG Achim/Baden entschieden und setzen damit den Verjüngungsprozess fort.

Achim/Baden – Beim Handball-Oberligisten SG Achim/Baden wird weiterhin auf die Jugend gesetzt. Mit Fabian Klaus aus der eigenen Reserve sowie Bjarne Langner und dem mit Doppelspielrecht ausgestatteten Tom Lasse Blatt (beide von der HSG Verden-Aller) begrüßt Trainer Florian Schacht ein neues Youngster-Trio in seinem Kader.

„Damit setzen wir unseren Weg fort“, freut sich Team-Manager Cord Katz. „Alle drei müssen sich zwar noch an das deutlich höhere Niveau gewöhnen. Aber das Potenzial dafür haben sie. Daher bin ich davon überzeugt, dass sie ihren Weg machen werden.“ Ins gleiche Horn stößt Florian Schacht. „Fabian Klaus gehört die Zukunft. Daher muss er jetzt den nächsten Schritt machen“, weiß der 44-Jährige um die Qualitäten des Torhüters, den er vergangene Saison schon in der Reserve trainiert hat. „Er verfügt über ein gutes Stellungsspiel. Arbeiten muss er aber noch an seiner Fitness und seinem Körper.“

Gleiches gilt für Bjarne Langner. Der Außenspieler ist laut Schacht enorm schnell. „Verbessern muss er definitiv seine Kondition. Auch das Wurfbild kann noch erweitert werden“, nimmt der SG-Trainer den Youngster in der Vorbereitung in die Pflicht. Dritter im Bunde ist Tom Lasse Blatt. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir das mit dem Doppelspielrecht realisieren konnten“, richtete Katz seinen Dank an die Verantwortlichen der HSG Verden-Aller, für die Tom Lasse Blatt auch weiterhin in der A-Jugend aufläuft. „Im Training hat er sein Können schon aufblitzen lassen. Klar, körperlich muss er noch zulegen, ohne dabei seine Schnelligkeit zu verlieren. Aber für ihn ist allein das Training schon wertvoll, da er von Spielern wie Florian Block-Osmers und Marvin Pfeiffer viel mitnehmen kann“, sieht Schacht den A-Jugendlichen als künftigen Mittelmann.