Achim/Baden Kreisläufer Timan Dehmel sorgt für die Wende

Von: Kai Caspers

Seine Einwechslung sorgte für viel frischen Wind: Achim/Badens Kreisläufer Tilman Dehmel. © häg

Lange Zeit hatte es nach einer Niederlage für Handball-Oberligist SG Achim/Baden in Delmenhorst ausgesehen. Doch am Ende rettete der überzeugenden Tilman Dehmel dem Schacht-Team mit seinem Treffer zum 30:30-Endstand zumindest noch einen Punkt.

Achim/Baden – Sieben Sekunden vor dem Ende nahm Florian Schacht beim Zwischenstand von 30:30 seine letzte Auszeit. Doch auch die brachte nicht den gewünschten Erfolg in der Partie bei der HSG Delmenhorst. „Aber das passte zu diesem grottenschlechten Spiel. Wir haben den Ball blind weggeworfen und können froh über diesen glücklichen Punkt sein“, bilanzierte der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden.

Kevin Podien trifft 13 Mal

In Delmenhorst erwischten die Achimer einen denkbar schlechten Start. In den ersten neun (!) Minuten gelang der SG lediglich ein Tor. Und das erzielte der überzeugenden Kevin Podien auch noch per Siebenmeter. Beim 5:9 (17.) reichte es Schacht und er reagierte mit einer Auszeit. In dieser hatte er scheinbar die richtigen Worte gefunden, denn Tobias Freese, Podien mit einem Doppelpack und Marvin Pfeiffer verkürzten auf 9:10 (22.). Allerdings war das nur ein kurzes Strohfeuer, denn die Gastgeber konterten mit dem 14:10 zur Pause. Auch nach dem Wechsel fanden die Achimer nicht zu ihrem Rhythmus und beim 18:24 (44.) roch es bereits nach der zweiten Niederlage. Mit der Einwechslung von Kreisläufer Tilman Dehmel, der der SG-Deckung zusätzliche Stabilität verlieh und laut Schacht neben Podien der einzige Spieler in Normalform gewesen ist, änderte sich jedoch das Bild. In der 55. Minute war beim 28:28 durch Freese der Ausgleich geschafft. Und als der 13-fache Torschütze Podien seine Farben im Anschluss mit 29:28 in Führung brachte, schien sogar die komplette Wende möglich. Zumal die Gastgeber beim 29:29 auch noch mit einem Siebenmeter scheiterten. Doch nach einem Ballverlust hieß es 29:30, ehe Dehmel mit seinem vierten Treffer noch das Unentschieden sicherte.

Tore Achim/Baden: Podien (13/6), Freese (6), Dehmel (4), Block-Osmers (3), Pfeiffer (2), Auth (1), Naumann (1). kc