Kjel Wilkens nicht zu stoppen – 44:25

Von: Kai Caspers

Teilen

Neun Tore: Moritz Schlebusch. © Hägermann, Bernd

Die SG Achim/Baden II lässt sich in der Handball-Landesliga nicht aufhalten. Nach dem 44:25-Kantersieg über Hollenstedt ist der Tabellenführer weiter ohne Punktverlust.

Achim/Baden – Zehntes Spiel, zehnter Sieg: Auch der TuS Jahn Hollenstedt war der SG Achim/Baden II letztlich deutlich unterlegen und kassierte eine 25:44 (10:22)-Niederlage. Damit ist das Team von Thorben Schmidt-Bonheur in der Handball-Landesliga weiterhin das Maß aller Dinge.

„Die Anfangsphase haben wir etwas verschlafen“, verwies Schmidt-Bonheur auf den schnellen 0:2-Rückstand (3.). „Aber dann haben wir uns durch eine gute Deckung die nötige Sicherheit geholt und haben viele leichte Tore über die zweite Welle erzielt“, lobte Achim/Badens Trainer. In der neunten Minute traf Moritz Schlebusch mit seinem dritten Treffer zum 5:2. Auf Seiten der Gäste vermochte lediglich Marcel Hebestreit etwas Paroli zu bieten. Doch auch Hollenstedts 14-facher Torschütze war am Ende machtlos gegen die in allen Belangen überlegenen Gastgeber. Über ein 13:7 (19.) setzte sich die SG-Reserve bereits vor der Pause vorentscheidend auf 21:10 ab. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Parkett. Vor allen Dingen der zehnfache Torschütze Kjel Wilkens war kaum zu stoppen und leistete sich erst in der 56. Minute seine erste Fahrkarte. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein ganz dickes Lob aussprechen. Trotz der klaren Führung hat sie ihr Ding bis zum Ende durchgezogen. Auch die vielen Wechsel sorgten für keinen Bruch“, so Schmidt-Bonheur.

Tore SG Achim/Baden II: Wilkens (10), Schlebusch (9/4), Seliger (6), Fastenau (6), Rosilius (5), Golke (3), Stoick (2), Kahl (1), Schirmacher (1), Meyer (1). kc