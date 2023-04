SG Achim/Baden: Torhüter Sebastian Bohling bleibt

+ © maf Immer hoch motiviert: Torhüter Sebastian Bohling trägt auch nächste Saison das Trikot der SG Achim/Baden. © maf

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der nächste Haken bezüglich der Kaderplanung für die neue Saison. Auch Stammtorhüter Sebastian Bohling bleibt Handball-Oberligist SG Achim/Baden erhalten.

Achim/Baden – Die guten Leistungen von Sebastian Bohling haben zuletzt auch gewisse Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Daher war Cord Katz, Team-Manager des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden, auch sehr froh, dass ihm der 22-jährige Torhüter nun die Zusage für eine weitere Saison gegeben hat.

Anfragen von anderen Vereinen eine Absage erteilt

„Ich habe schon die eine oder andere Anfrage erhalten“, bestätigte Bohling unter anderem das Interesse zweier Ligarivalen. „Aber letztlich war das dann kein Thema für mich. Da ich an der Hochschule in Bremen meinen Master im Maschinenbau mache, wollte ich schon in der Umgebung bleiben. Außerdem fühle ich mich in der Mannschaft sehr wohl und arbeite auch gerne mit Trainer Florian Schacht zusammen“, erklärt Bohling seine Zusage für die kommende Saison.

Sehr zur Freude von Cord Katz. „Sebastian hat sich bei uns nicht nur zu einem Leistungsträger gemausert, sondern ist zudem ein echter Teamplayer“, beschreibt Katz den 22-Jährigen darüber hinaus als extrem ehrgeizigen Spieler. „Er ist nicht nur sehr fleißig im Training, sondern kann auch schlecht verlieren. Ich hoffe, dass er auch weiterhin so bissig bleibt“, sieht der Team-Manager den Youngster trotz seiner starken Leistungen in den vergangenen beiden Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. „Sebastian spielt schon jetzt auf einem sehr guten Niveau. Ich bin aber fest überzeugt davon, dass er sich noch steigern kann. Von daher sind wir auch sehr froh, dass er sich trotz der Angebote für uns entschieden hat.“