Squash: Damen des SC Achim-Baden fahren zur DM-Endrunde

Von: Ulf Horst von der Eltz

Freude über den Vizetitel in der Regionalliga und das DM-Ticket: Anja Weidemann, Vanessa von Salzen, Alexandra Gill-Knobloch )oben von links), Philine Paula Rupp und Claudia Müller (unten) vom SC Achim-Baden. © Hägermann

Jubel bei den Squash-Damen des SC Achim-Baden: Das Team um Vanessa von Salzen sicherte sich im heimischen Center locker den Vizetitel der Regionalliga Nord und löste das Ticket zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft Anfang Juni.

Baden – „Insgesamt war es ein sehr gelungener Rückrundenspieltag mit einer Super-Atmosphäre. Wir freuen uns jetzt auf die DM-Endrunde“, zeigte sich die Badenerin Vanessa von Salzen begeistert. Wie schon in der Hinrunde mussten sich die Damen aus dem Kreis Verden nur dem Rendsburger SC 1:2 geschlagen geben und wurden mit 24 Punkten Zweiter hinter den Schleswig-Holsteinerinnen (30), die auch an der Endrunde teilnehmen.

Vier Siege über Berlin/Brandenburger Teams

In wechselnden Besetzungen hatten Anja Weidemann, Vanessa von Salzen, Alexandra Gill-Knobloch, Philine Paula Rupp und Claudia Müller zuvor die vier Teams aus Berlin/Brandenburg dreimal 2:1 und einmal 3:0 besiegt. Teils gab es Spielverluste an Position 3, die jedoch an den Positionen 1 und 2 wettgemacht wurden.

So kam es am Ende des Tages zum finalen Duell um Platz eins gegen Rendsburg. An Position 3 gewann Philine Paula Rupp den ersten Satz gegen Kristin Schoch 11:3, die danach aufdrehte und den zweiten Durchgang mit 11:6 holte. Es musste also ein dritter Satz her. „Auch wenn ich selbst bereits am Limit war, war mein einziger Gedanke, dass ich jetzt 100 Prozent geben muss, weil sie mich sonst ausspielen wird“, berichtet Rupp. Und ihr gelang mit 11:7 die 1:0-Führung für die Gastgeberinnen.

An Position 2 hatte Anja Weidemann keine Chance gegen die stark aufspielende Sonja Dobbert und verlor 3:11, 2:11. Damit hatten die Rendsburgerinnen zum 1:1 ausgeglichen, die Dramatik nahm ihren Lauf.

Knappes 1:2 im Hit gegen Rendsburg

Achim-Badens Gastspielerin Claudia Müller aus Hannover gab an Position 1 den ersten Satz gegen Lisa Seidensticker 8:11 ab, kämpfte sich dann aber ins Spiel und holte den zweiten Satz 13:11. Im entscheidenden Durchgang konnte die Rendsburgerin noch mal eine Schippe drauflegen und sicherte dem RSC mit 11:4 den 2:1-Gesamtsieg.

Müller haderte zunächst: „Ich hatte das knappe Spiel aus der Hinrunde im Kopf und wusste, ich kann das dieses Mal gewinnen. In Satz drei wollte ich keinen Fehler machen und sauber Squash spielen. Das hat leider nicht geklappt. Lisa hat alles weggefischt, was ich unpräzise gespielt habe und damit Tempo ins Spiel gebracht.“ Mit Blick auf die DM-Endrunde gab sich die Badenerin aber kämpferisch: „Da greife ich noch mal an. Es geht über drei Gewinnsätze, was mir konditionell zugute kommt.“