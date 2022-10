Landesligist SG Achim/Baden II bittet zum Gipfeltreffen

Von: Kai Caspers

Teilen

Gefordert gegen Lüneburg: Arne Zschorlich. © häg

Achim/Baden – Gipfeltreffen in der Handball-Landesliga: Am Samstag (16.30 Uhr) erwartet Tabellenführer SG Achim/Baden II den ebenfalls noch verlustpunktfreien Handballverein Lüneburg.

„Das wird in jedem Fall eine echte Bewährungsprobe für uns. Ich habe mir die Lüneburger in Daverden angeguckt. Das ist eine sehr ausgeglichen besetzte Truppe, die viel auf Tempo setzt und nicht von ungefähr die bis dato torgefährlichste Mannschaft der Liga ist“, hat SG-Trainer Thorben Schmidt-Bonheur schon Respekt vor den Gästen. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Mal ohne Backe gespielt werden muss und Kreisläufer Erik Schmidt, der in der Ersten aushelfen muss, fehlen wird. Auch Dominik Stoick (Messe) ist nicht dabei. „Aber das darf keine Ausrede sein. Ansonsten haben wir alle Mann an Bord und mit Arne Zschorlich und Moritz Schlebusch sind wir am Kreis gut aufgestellt.“ kc