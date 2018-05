Acarbay lässt Ottersberg weiter hoffen – 1:0

Sieg in Harsefeld / Mindermann hält Strafstoß

+ Jan Fitschen

Ottersberg - Kompakte Leistung gezeigt und am Ende belohnt: Fußball-Landesligist TSV Ottersberg sicherte sich am Mittwochabend im Nachholspiel beim TuS Harsefeld einen überaus wichtigen 1:0 (1:0)-Erfolg. „Wir haben bis auf den Elfmeter keine einzige Chance zugelassen, weil die Abwehr äußerst sicher agierte. Es war somit ein verdienter Sieg, mit dem wir gezeigt haben, dass wir durchaus in diese Liga gehören“, atmete Trainer Jan Fitschen durch.