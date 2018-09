Abwehrbollwerk zieht Neerstedt den Zahn

Oyten - Rundum zufrieden zeigte sich Jens Dove, Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten II, nach dem souveränen 36:25 (17:14)-Erfolg seiner Damen beim TV Neerstedt. Dennoch fand er noch einen leichten Ansatz zur Kritik: „An der Abwehrarbeit gilt es noch ein wenig zu feilen. Allerdings muss sich die gesamte Mannschaft ja auch erst noch richtig finden.“

In Neerstedt hatten die TVO-Damen zunächst alles andere als gut begonnen und sahen sich bis zum 5:6 (10.) immer einem Rückstand gegenüber. Dove hatte dafür jedoch eine einfache Erklärung parat. „Da haben wir in der Deckung nicht gut gestanden und zu viele Chancen zugelassen“, klärte Oytens Trainer auf. Erst nach einer Auszeit lief es deutlich besser. Hatte Janina Heine im Anschluss zum 6:6 ausgeglichen, setzten sich die TVO-Damen in der Folge sukzessive ab und führten zur Pause mit 17:14. „In der Kabine habe ich die Dinge dann klar angesprochen. Und scheinbar haben mir alle gut zugehört“, freute sich Dove über die bärenstarke Leistung in der zweiten Hälfte. Die Abwehr, in der Kim Pleß und Malin Ankersen einen starken Mittelblock stellten, erwies sich nun als echtes Bollwerk. Zudem kam nun auch Jacqueline Nowak richtig auf Touren und erzielte allein nach dem Wechsel sieben ihrer neun Treffer. Somit war es kein Wunder, dass die Partie spätestens nach einem Tor von Nina Schnaars zum 28:17 (45.) vorzeitig zugunsten der Gäste entschieden war. Dove: „Ich kann allen nur ein Lob aussprechen. Das war richtig gut.“

Tore TV Oyten II: Nowak (9), Schnaars (8), Johannesmann (4/3), Stoffel (3), Heine (3), Tauke (2), Moll (2), Ankersen (2), Pleß (1), Hübner (1), Wendt (1). J kc