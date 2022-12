Abstiegsthriller beim MTV Riede - RW Achim kommt

Von: Frank von Staden

Wird am Sonntag wieder mit seinem Bruder Denis an der Seitenlinie stehen: MTV-Co-Trainer David Schymiczek, hier gemeinsam mit Riedes Fußball-Boss Frank Lindenberg. © von Staden

Echtes Kellerduell am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga, wo Schlusslicht MTV Riede um 14 Uhr den Drittletzten 1. FC RW Achim empfängt, der mit Neuzugang Bibic anreisen wird. Denis Schymiczek wird indes beim Gastgeber wieder an der Seitenlinie stehen.

Riede/Achim – Zum Jahresausklang in der Fußball-Bezirksliga gibt es am Sonntag beim MTV Riede noch einmal einen echten Abstiegsthriller zu sehen, erwartet der Tabellenletzte doch den fünf Punkte vor ihm rangierenden Drittletzten 1. FC RW Achim.

Beide Seiten wissen natürlich, was die Stunde in diesem Derby geschlagen hat. Achims Coach Kostas Efeoglou: „Für beide ist es ein Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn unsere Situation noch nicht ganz so schwierig wie die des MTV ist. Allerdings: Wenn das Spiel für uns verloren gehen würde, stünden wir richtig beschissen da!“ Erstmals können die Achimer dabei auf Neuzugang Elvedin Bibic bauen, der nun spielberechtigt ist. Den Oytener zog es bekanntlich zu Saisonbeginn zum SC Weyhe, wo er aber nie glücklich wurde und schnell wieder absprang. Fehlen wird Matera (Gelb-Rot).

In unserer Mittwoch-Ausgabe stellte bereits Riedes Kapitän Marc Lindenberg klar: „Verlieren wir dieses Spiel, war es das für uns!“ Auch Coach Denis Schymiczek macht die Wichtigkeit dieses Spiels deutlich, spricht aber nur davon, „dass wir eine sehr schlechte Hinrunde einfach positiv beenden wollen!“ Er selbst dürfte dabei statt auf dem Feld wieder an der Seitenlinie stehen. So erklärte Riedes Fußball-Boss Frank Lindenberg: „Das haben wir so besprochen, zumal wir in Dominik Jacobi als auch Malte Grashoff wieder Alternativen haben. Denis kann uns am besten helfen, wenn er draußen steht. Sein Bruder David hat es sicherlich gut gemacht in den Partien, als Schy gespielt hat. Doch mit erst 25 Jahren fehlt ihm noch die Erfahrung.“