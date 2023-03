TV Oyten II nimmt Abstiegskampf nicht richtig an

Von: Frank von Staden

Sören Blumenthal. © bjl

Unnötige Pleite für den TV Oyten II in der Handball-Landesliga, der bei der SG Luhdorf/Scharmbeck mit 22:29 (10:13) das Nachsehen hatte und so keinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf landen konnte.

Oyten – Für den Landesliga-Aufsteiger TV Oyten II bleibt der Kampf um den Klassenverbleib weiter ein ganz enges Geschäft. So unterlag das personell wieder einmal stark gebeutelte Team um Trainer Sören Blumenthal, der selbst auf der „Platte“ stehen musste, bei der SG Luhdorf/Scharmbeck mit 22:29 (10:13), „weil wir den Abstiegskampf einfach nicht richtig angenommen haben“, so der Coach später.

Die Oytener mussten mit einem sehr eng gestricktem Kader anreisen. Christian Robin (Ellbogen) meldete sich kurz vor der Partie ab, Luis Müller (Sehprobleme) stieg während des Spiels aus. „So musste ich über 40 Minuten durchhalten. Das war so natürlich nicht geplant“, so Blumenthal, der den Knackpunkt der Niederlage in einer sehr schwachen ersten Halbzeit sah, „wo wir locker 15 100-Prozenter verballert haben. Zudem haben wir uns an einer sehr ekeligen Deckung der Gastgeber aufgerieben, mussten doch einige Gesichtstreffer schlucken und haben auch so ganz gut Körpertreffer kassiert. Da hätten wir einfach gegenhalten müssen. Stattdessen fehlte uns so die Durchschlagskraft. Das war eben Abstiegskampf pur, den wir nicht richtig angenommen haben“, konstatierte da der TVO-Übungsleiter weiter, der dann zumindest Keeper Mirco Hemmerich eine ordentliche Leistung attestierte. „Ohne ihn hätten wir wohl 40 Buden schlucken müssen!“

Der TVO II hielt die Partie letztlich bis zum 21:23 (51.), das Timo Precht erzielte, offen, dann ging den Gästen die Puste aus, mussten sie entscheidend abreißen lassen.

Tore TV Oyten II: Blumenthal (2), Lux, Hassing (je 1), Reelfs (5), Wilkens (4), Sell (3/2), Lübbers, Precht (je 3).